專訪／玩團少女3階段職涯成外商總座　用過往拼湊此刻的運籌帷幄

我是廣告 請繼續往下閱讀
只花10年就從業務助理攀高到營運副總 李佳倩曝「挑案子」關鍵
李佳倩在19歲時進入廣告業，從輔大大眾傳播夜校畢業後，緊接著到了台灣最大的網紅口碑公司達摩媒體工作，10年的時間，她從小小的業務助理，一舉登高至營運副總之位，期間經手數千個網紅口碑行銷專案，服務客戶涵蓋國際企業與全球大型知名品牌，爾後被挖角至AnyMind扛起台灣區總經理一職，員工人數在4年內差了3至4倍，業績量體也節節攀升。
從業務助理自薦轉而成為正式業務，是李佳倩主要職業生涯中的第一階段，她坦言，並非一開始就知道自己要什麼，當時滿腦子只想賺錢，當業務很累，但不可諱言，這是一個很棒的位置，可以同時累積人脈、經驗和錢。認知到這點後，她比其他業務還要更願意接手難度高的案子與客戶，「我覺得我比較像是在替我自己，不像是在替公司工作，所以我不會因為達到目標就停下。」李佳倩在與客戶接觸的過程中，什麼都問、什麼都做，藉由不設限的學習，來達到累積業績、知識、經驗的目標。
話鋒一轉，李佳倩笑提兒時經歷，養成了她某方面的業務特質。回想幼稚園時期，連1塊零用錢都沒有，她看準學校園遊會的好時機「大賺一筆」。當時每位家長至少需購入一張價值100元的消費券，給小朋友至各攤位消費，李佳倩一拿到消費券，立馬動了「歪腦筋」，轉而將其賣給班上同學，換取現金，完成了人生中的第一筆交易。
來到青春期，李佳倩的業務談判功力大增，由於高中時沈迷於玩樂團，父母親忍無可忍之下，斷了她除了學費以外的經濟支援。當時年僅16歲的李佳倩決定赴音樂行跟老闆談條件，用打工換取課程，或賺取薪水來更新樂器配件。從小學習如何為自己找到出路，養成李佳倩時刻動腦的習慣，也為日後的業務生涯埋下了有趣的伏筆。
管理階層高情商 李佳倩嘆「全新的磨練」
職涯中的第二階段，李佳倩開始進入主管職，接觸管理的工作，她大嘆「完全是另一個世界」，不論一個人有多專業，晉升至管理階層時，在心境上、態度上、溝通技巧上都是全新的磨練，她有心想帶領團隊把事情做好，但任何人無意間做出的眼神或動作，都會讓她往負面的角度去做聯想，在意的事情太多，導致每天下班回家不是哭，就是喝酒。經過很長一段時間的調適後，才終於在積年累月的閱讀中找到方向，學會了一定程度的溝通技巧，也在人際的掙扎中習得平衡的方法。
當兩個專業領域完全迥異的團隊需要彼此合作時，常有雞同鴨講、互相看不順眼情事發生，「你會看到像是來自兩個不同星球的人在爭執，這時候你只要笑出來，大家就沒事了，整個過程都會變得很幽默」，這個讓溝通氣氛得以緩和的招數講起來簡單，但管理階層的高情商卻是需要經歷無數次的揣摩與練習才能成功練就。
空降外商高層！扛起AnyMind台灣區總經理一職：不怕讓別人知道我很菜
決定加入AnyMind團隊後，是李佳倩職涯的第三階段，要從熟悉了10年的環境中離開，空降到另一間公司的最高層級，不免讓她感到焦慮不安，不僅要讓底下員工信服於自己，也因AnyMind的業務範圍廣，故很多事情都要從零學起。在外商公司工作，員工的英文程度與專業能力一個比一個優秀，李佳倩決定坦承的面對自己的劣勢，放低姿態謙虛學習，同時也展現人脈與管理優勢，讓員工心服口服，「在非專業的領域，我不怕讓同事知道我很菜，但必定盡我所能在目標時間內跟上大家，在我熟悉的領域中，我也會盡可能把資源帶給團隊。」
比起公司達成數字上的目標成就，李佳倩認為在帶領AnyMind將近4年的時間，最大的里程碑是「團隊文化的改變」，從前當她在鼓勵員工案子挑難的做時，回應她的總是大家「壓力山大」的神情。在她不斷灌輸團隊「搞砸難的案子很正常，但成功做起來就會被當成神」的觀念後，公司文化與氛圍一天一天出現細微的改變，她開始從同仁眼中看到熱情與在乎，而逐步建立起的公司文化才是日後與團隊共同拿下更多里程碑的關鍵。
李佳倩擁有今日的閃亮，必得感謝一直以來敢衝敢撞、既自信又謙卑的自己，每一段職涯歷程的成長軌跡著實令人讚嘆，在每一次的情緒作祟或挫折湧現時，總能一再的奪回主導權，繼續發揮自身價值，隨時都在想辦法燃燒生命到極致。