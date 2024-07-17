監察院公布幼兒園、狼師名！衛福部：未禁止報導　媒體人集體打臉

我是廣告 請繼續往下閱讀
結果衛福部保護司司長張秀鴛日前回應此事：「沒有不得報導加害人的規定，而是在報導兒虐、性侵等案件時，要注意不得揭露被害人身分資訊，如姓名、影像、聲音。至於法條規定不得揭露學校跟班級不分，因為幼兒園不屬於學校，所以並沒有不能報導幼兒園名稱。」
衛福部稱：幼兒園不屬於學校！媒體人集體打臉
對於衛福部的說法，主持人謝曜州就在臉書表示「幼兒園性侵案加害者是可以被報導的，真的是今天讓我眼球動得最厲害的新聞。」謝曜州貼出過去《鏡週刊》在2021年時曾報導一起「兒福機構爆虐童性騷」的案件，結果出刊隔月《鏡週刊》就遭台北市社會局裁罰3萬元，原因正是兒少法規定「不得報導或記載足以識別身分之資訊」，而《鏡週刊》也對其提出訴願及行政訴訟，仍以敗訴收場。
貼文曝光後，吸引大批媒體人出面回應，主播蕭彤雯留言回應：「NCC抓得可嚴了好嗎？」；主播古彩彥也出面發聲：「電視台就是罰到怕，才被迫幫色狼打馬賽克，連哪間幼兒園都不能講，每次開會和播報都很無奈，怎樣才算保護被害人？在保護被害人的同時，卻先保護到嫌犯。」
名嘴周玉蔻也在臉書發文痛批「台灣的法律真的好不公道，性侵加害者和家暴犯打妻兒的都被保護，他們的真實姓名、背景，媒體新聞都不得報導！什麼跟什麼啊？該修法了吧！」；主持人王乃伃也在得知監察院公布狼師名稱之後出面提到「那我還不講爆，噁男值得社死一百次。」
監察院公布幼兒園名稱、狼師名稱！台北教育局被要查了
然而台北市私立幼兒園涉性侵女童事件，監委16日以公共利益為由，直接公佈是「私立培諾米達信義幼兒園」，涉案人就是幼兒園負責人暨園長之子毛姓教保員，該園經台北市政府教育局裁定已在去年停業，而監委則立案調查台北市政府是否盡善調查及監督之責。
監委葉大華表示，若案情嚴重，為避免加害人有持續侵害行為，基於公益目的，「該揭露訊息就揭露」，況且《兒少法》第69條第4項規定，「經行政機關邀集相關機關、兒童及少年福利團體與報業商業同業公會代表共同審議後，認為有公開的必要，不在此限」，可透過地方政府的審議會機制，評斷媒體是否有過度揭露的風險。
監委強調，《兒少法》第69條立法理由及精神，主要在於避免造成被害兒少身分資訊被識別而曝露其隱私，致造成二度傷害，而不是要包庇加害人。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110