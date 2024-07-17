華爾街再創新高！美股飆升逾700點　企業財報強勁提振降息情緒

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標普500指數正朝著自2007年全球金融危機爆發以來最長的上漲趨勢邁進。自2022年10月觸及最低點以來，該指數當前牛市已增加了18萬億美元的市值。
從大型科技股到小型股的輪動仍在持續，專注於小盤股的羅素2000指數連續第五個交易日上漲，猛漲超過3.5%。儘管美國股市漲勢擴大被視為積極信號，但小盤股在如此短的時間內飆升顯示出過熱跡象。僅五天時間，羅素2000指數就上漲了10%以上，創下12月以來的最高超買水平。
降息升溫
美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）暗示，鑑於近期穩固的通膨數據，聯準會正準備很快地展開降息，股市保持漲勢。
週二公布數據顯示，6月份零售額持平但好於預期，這進一步緩解了價格壓力，增強了人們對9月份降息的信心，引發了對科技股以外股票的廣泛看漲情緒。
AXS Investments執行長巴素克（Greg Bassuk）研判，「這種輪動凸顯了最早在9月降息的可能性。小型股公司是最有可能從降息中受益的公司之一，週二我們看到強勁的盈利、有彈性的經濟和對9月份降息的高度信心的三重奏。」
企業新聞
財報季節奏加快，美國銀行和摩根士丹利公布財報。美銀因投資銀行和資產管理費用上漲，第二季營收和獲利超出預期。摩根士丹利週二盤前公布2024會計年度第二季財報，由於股票和債券承銷業務強勁、投資銀行業務反彈，該季淨利年增逾四成。兩者都表明投資銀行業務復甦。
美國銀行股價上漲5.35%，此前該公司表示，淨利息收入將在年底前攀升。摩根士丹利股價先跌約2%，後收漲0.91%。
道瓊指數成份股聯合健康股價上漲6.5%，投資者認為該公司盈利好於預期，零售銷售也令人驚喜，因此股市全線收漲。
微軟跌約1％。英國競爭和市場管理局（CMA）表示，需要密切關注微軟對Inflection AI的投資，該機構已開始對微軟與Inflection AI交易展開正式的反壟斷調查。此前，該機構表示，需要密切關注這家AI初創公司前僱員的聘用情況。
值得注意的是，AI寵兒輝達下跌1.62%，Google母公司Alphabet下跌1.43%。這延續了過去一週的跌勢，其它股票市場已經開始上漲。
道瓊工業指數終場勁揚742.76點，或1.85%，收在40,954.48點，連續第2日收盤締新猷。
標準普爾500指數上揚35.98點，或0.64%，收在5,667.20點，同樣創下收盤新高。
以科技股為主的那斯達克指數挺升36.77點，或0.2%，收在18,509.34點。
費城半導體指數小漲26.32點，或0.46%，收在5,804.03點。