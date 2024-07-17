美女在泰國慘被中國人謀殺！成微博話題　受害者與兇嫌互動遭起底

華爾街再創新高！美股飆升逾700點　企業財報強勁提振降息情緒

▲美股25日早盤科技股終止頹勢翻漲，聯準會鷹派理事大放鷹，表明不排除升息。（圖／美聯社／達志影像）
▲美股25日早盤科技股終止頹勢翻漲，聯準會鷹派理事大放鷹，表明不排除升息。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

美國最新零售數據出爐，財報季持續開跑，美國企業最新公布的財報強勁，提振市場預期降息的樂觀情緒，美股4大指數週二（16日）收漲收漲，道瓊工業指數飆漲逾740點，再創收盤新高，標普500指數也締造新高紀錄。

我是廣告 請繼續往下閱讀
道瓊指數飆升742.76點，收於40954.48點，不僅收於創紀錄水平，更創下2023年6月以來的最佳交易日；標普500指數上漲0.64%；那斯達克指數僅上漲0.2%，至18509.34點，因科技股大多未參與週二的上漲行情，表現落後。

標普500指數正朝著自2007年全球金融危機爆發以來最長的上漲趨勢邁進。自2022年10月觸及最低點以來，該指數當前牛市已增加了18萬億美元的市值。

從大型科技股到小型股的輪動仍在持續，專注於小盤股的羅素2000指數連續第五個交易日上漲，猛漲超過3.5%。儘管美國股市漲勢擴大被視為積極信號，但小盤股在如此短的時間內飆升顯示出過熱跡象。僅五天時間，羅素2000指數就上漲了10%以上，創下12月以來的最高超買水平。

降息升溫

美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）暗示，鑑於近期穩固的通膨數據，聯準會正準備很快地展開降息，股市保持漲勢。

週二公布數據顯示，6月份零售額持平但好於預期，這進一步緩解了價格壓力，增強了人們對9月份降息的信心，引發了對科技股以外股票的廣泛看漲情緒。

AXS Investments執行長巴素克（Greg Bassuk）研判，「這種輪動凸顯了最早在9月降息的可能性。小型股公司是最有可能從降息中受益的公司之一，週二我們看到強勁的盈利、有彈性的經濟和對9月份降息的高度信心的三重奏。」

企業新聞

財報季節奏加快，美國銀行和摩根士丹利公布財報。美銀因投資銀行和資產管理費用上漲，第二季營收和獲利超出預期。摩根士丹利週二盤前公布2024會計年度第二季財報，由於股票和債券承銷業務強勁、投資銀行業務反彈，該季淨利年增逾四成。兩者都表明投資銀行業務復甦。

美國銀行股價上漲5.35%，此前該公司表示，淨利息收入將在年底前攀升。摩根士丹利股價先跌約2%，後收漲0.91%。

道瓊指數成份股聯合健康股價上漲6.5%，投資者認為該公司盈利好於預期，零售銷售也令人驚喜，因此股市全線收漲。

微軟跌約1％。英國競爭和市場管理局（CMA）表示，需要密切關注微軟對Inflection AI的投資，該機構已開始對微軟與Inflection AI交易展開正式的反壟斷調查。此前，該機構表示，需要密切關注這家AI初創公司前僱員的聘用情況。

值得注意的是，AI寵兒輝達下跌1.62%，Google母公司Alphabet下跌1.43%。這延續了過去一週的跌勢，其它股票市場已經開始上漲。

道瓊工業指數終場勁揚742.76點，或1.85%，收在40,954.48點，連續第2日收盤締新猷。

標準普爾500指數上揚35.98點，或0.64%，收在5,667.20點，同樣創下收盤新高。

以科技股為主的那斯達克指數挺升36.77點，或0.2%，收在18,509.34點。

費城半導體指數小漲26.32點，或0.46%，收在5,804.03點。

美股道瓊早盤大漲500點！6月零售數據強勁　市場押注9月肯定降息

川普躲暗殺、Fed主席放鴿！美股主要指數齊漲　道瓊創歷史新高

美股開盤「川普概念股」狂飆！川普媒體漲30%　特斯拉也吃到豆腐

道指站上4萬點大關！市場持續期待Fed降息　美股指數全面收紅

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代