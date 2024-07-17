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可不可真的被害慘了！店員上班接「羞辱電話」傻眼　離譜對話曝光

▲「可不可熟成紅茶」新竹關埔店一名女店員，14日晚間不滿客人打烊前用外送訂飲料，竟然直接對珍珠吐口水、用手攪拌加料。（圖／翻攝畫面）
▲「可不可熟成紅茶」新竹關埔店一名女店員，14日晚間不滿客人打烊前用外送訂飲料，竟然直接對珍珠吐口水、用手攪拌加料。（圖／翻攝畫面）

記者張嘉哲/綜合報導

可不可真的被害慘了！知名手搖飲「可不可熟成紅茶」14日晚間發生新竹加盟店脫序行為，一名女店員不滿客人打烊前用外送訂飲料，竟然直接對珍珠吐口水、用手攪拌加料，引爆社會議論。可不可總公司連續發了兩波聲明，已經勒令該加盟店永久停業，也將對加料女員工、新竹關埔店提告。不過事件因為發生在連鎖品牌上，其他門市也受到牽連，有店員在15日上班就立刻接到顧客的「羞辱電話」，讓人感到非常傻眼，標準是一顆老鼠屎壞了一整鍋粥！

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在可不可女店員「加料事件」之後，15日就有可不可員工在社群上分享表示上班時接到莫名的電話，一打來先是詢問：「你們知道可不可吐口水的事件嗎？你們也會吐口水嗎？是不是都一樣的爛啊？」該店員尷尬回應：「不好意思，我們不會做出那樣的事情，而且我們也不是那間店，純屬個人行為。」

而該客人還突然友善的說：「那你們現在可以外送嗎？」店員則表示：「可以哦！我們可以外送，請問要送到哪裡？」沒想到該客人卻說「那幫我做10杯飲料給狗喝的」接著就掛掉電話，讓店員傻眼表示：「這是我同事接電話的，如果是我....我真的忍不住，這年頭怎麼什麼人都有。」

▲14日晚間，新竹可不可關埔分店，有女店員因不滿客人在打烊前下訂飲料，在製作飲料時，在手上吐口水，再用手挖配料裝進杯子。（圖／翻攝畫面）
▲14日晚間，新竹可不可關埔分店，有女店員因不滿客人在打烊前下訂飲料，在製作飲料時，在手上吐口水，再用手挖配料裝進杯子。（圖／翻攝畫面）
然而這樣的事件還不只一件，另一家可不可員工也接到電話表示「誰還敢喝你們家紅茶？」隨即就掛掉電話，讓店員傻眼表示：「會不會有人每一家都打電話去罵，真的有夠閒，很三條線。」

貼文曝光後，不少網友紛紛回應「單店個人行為，拖整個品牌下水真的很無解....可不可真的超衰」、「同業被這樣對待真的是好可憐，又沒做錯什麼，全部被拖下水」、「標準一顆老鼠屎壞了一鍋粥，品牌效應就是這樣」、「品牌連鎖效應就是這樣，我覺得可不可處理方式非常積極很棒了」、「辛苦你們了....我還是愛喝可不可的！個人行為那女店員自己要負責。」

▲可不可熟成紅茶全新推出「紅玉熟成與茉玉春蘋」2款手搖飲料，在Uber Eats外送平台推出「買一送一」優惠。（圖／記者蕭涵云攝）
▲可不可店員受到新竹關埔店爭議影響，其他門市店員上班時陸續接到「羞辱電話」。（示意圖／記者蕭涵云攝）
對於「加料風波」，可不可總公司15日先發出第一次聲明強調，目前已經與分店解約，也將會追究法律責任；16日晚間二度發出法律事務所正式聲明書表示，確定會針對新竹關埔店（宸新商行）及相關員工進行法律責任追究。可不可強調，我們相信只有每一位員工及合作夥伴共同努力，才能真正保障食品安全並維護公司商譽，請大家引以為戒，時刻保持警惕，切實履行食品安全責任。

▲可不可總公司在今（16）日晚間發出正式法律事務所聲明書。（圖／可不可臉書）
▲可不可總公司在（16）日晚間二度發聲，貼出正式法律事務所聲明書。（圖／可不可臉書）

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