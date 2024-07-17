獨家／台八男星性騷連環爆！批評三圍「誇張對話」曝光本人回應了

蕭淑慎尪被女星指控性侵！梁軒安深夜發5點聲明駁斥「絕不可能」

▲蕭淑慎（右）老公梁軒安被指控性侵其下女歌手，他嚴正否認，深夜在臉書上發出5點聲明回應。（圖／翻攝梁軒安臉書）
▲蕭淑慎（右）老公梁軒安被指控性侵其下女歌手，他嚴正否認，深夜在臉書上發出5點聲明回應。（圖／翻攝梁軒安臉書）

記者薛羽彤／綜合報導

47歲藝人蕭淑慎的老公梁軒安，上個月被一位曾姓女子指控騙財騙色，昨（16）日又爆出一名女歌手Rina指控遭梁軒安利用工作機會設局性侵。梁軒安昨日回應《NOWnews今日新聞》嚴正否認此事，晚間又再臉書上發出5點聲明，強調自己絕無性侵，「相信司法會還我清白。」

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梁軒安經營雄鷹娛樂公司，旗下藝人大約有40位，昨日他被女歌手Rina指控「把公司當後宮」，還以談工作為由將她騙到房間硬上得逞。梁軒安昨日晚間在臉書上發出5點聲明，強調「本人梁軒安絕不可能去性侵他人」，目前事件已進入司法程序，他也期盼司法可以還他清白，同時也呼籲外界，這次事件「不要打擾我的親朋好友。」

▲蕭淑慎老公梁軒安被旗下女歌手Rina指控性侵。（圖／梁軒安臉書）
▲蕭淑慎老公梁軒安（左）被旗下女歌手Rina指控性侵。（圖／梁軒安臉書）
昨日Rina前往北檢按鈴申訴，控告梁軒安涉嫌性侵，Rina坦言，一開始梁軒安要她配合潛規則，她拒絕後卻遭到冷凍、拖欠薪水，甚至會藉由工作之故對她做出毛手毛腳、強吻等性騷擾行為，還以權勢逼迫她發生關係，「本以為這已經是他最惡劣的行徑，沒想到，他還用暴力侵犯我。」對此，梁軒安昨日回應，太太蕭淑慎對此事生氣，太太生氣的原因是，「當初她就說要我看清合作的人，結果我不聽勸。」夫妻倆看似站在同一陣線。

▲梁軒安昨日深夜發出5點聲明，強調自己是清白的。（圖／梁軒安臉書）
▲梁軒安昨日深夜發出5點聲明，強調自己是清白的。（圖／梁軒安臉書）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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