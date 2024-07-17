可不可吐口水女店員才道歉！傳開嗆「還想怎樣？」 揪疑點非本人
知名手搖飲「可不可熟成紅茶」新竹關埔分店，一名女店員因不滿客人在打烊前壓線下單買飲料，在製作過程徒手挖珍珠、吐口水，一旁同事還全程錄影上傳網路，事件引發社會譁然。雖然女店員事後已發聲明道歉，但仍止不住眾人怒火，她甚至還遭到肉搜，更疑似被網友發現在IG自介開嗆：「不要一直密了，都已經對不起了還想怎樣？」不過網路上已經充滿冒充女店員的假帳號，許多網友趁機惡搞。
記者賴禹妡／綜合報導
女店員隨後也在社群發文道歉，表示已經向老闆自請離職，「很抱歉做出這種事情來，導致可不可店家暫停營業，公司也已對我們進行處罰，不管是拍影片的還是影片本人，我們也都受罰了，很抱歉造成今天觀感不佳和食安問題。」
然而眾人怒火並未被平息，隨著受害者現身，事件持續延燒，女店員的IG被發現已經關閉，還有人稱看到她自介欄上還寫「不要一直密了，都已經對不起了還想怎樣？」不過，無論是Threads、IG都開始出現許多冒充女店員的假帳號，其中不乏趁機惡搞的網友。
可不可總公司確定提告
事件爆發後，可不可紅茶隨即發聲明指出，關於新竹關埔分店（宸新商行）員工個人不當行為，總部已即刻於第一時間進行相關事證查核並全面暫停該人員所有職務，並且因新竹關埔分店嚴重違反加盟合約條款，即刻起將勒令其停業並永久終止加盟合作關係，也會追究所有法律責任。
可不可總公司也在16日晚間發出正式法律事務所聲明書，確定會針對新竹關埔店及相關員工進行法律責任追究。