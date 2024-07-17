涼糕哥生意太好被網暴！客嗆「批發還賣這麼貴」　委屈心聲全說了

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游勝綸從去年底開始經營自媒體，一夕之間在社群上爆紅，如今經營有成，經常出攤賣涼糕都是大排長龍，吸引許多人朝聖，往往要吃到游勝綸賣的涼糕就要排上2小時，但其因為用料實在且好吃，仍然有大批顧客一而再再而三地到場排隊支持。
不過近一兩個月，開始出現許多人在購買涼糕哥的涼糕之後，紛紛開箱點評「批發來的東西還賣到一斤280元這麼貴」，也有人嘗試別家市場的涼糕之後，在貼文暗諷游勝綸賣的是「盤子糕」等，而底下許多網友甚至沒吃過游勝綸的涼糕也會開始評論，甚至有人好評開箱認為用料實在，價格可以接受，底下留言也是有一大堆酸民，而游勝綸的粉絲則會將這些貼文轉發給他看，讓他心裡不是非常舒服。
生意太好遭網暴！涼糕哥委屈心聲全說了
對此情況，涼糕哥一直以來都未正面回應，這回又有人在社群開箱別家涼糕指出「這間阿姨說她也是批發來賣的，550g才賣110元，跟很貴的糕吃起來也差不多，不像有人賣這麼貴。」踩一捧一的貼文讓涼糕哥忍不住發聲表示：「最近很多人傳這種文給我看，說誰說了什麼，其實我都不太想看。」
涼糕哥表示：「一直以來我都沒有強迫誰跟我消費，喜歡跟誰買就去，但我覺得不用發出來去暗諷，很多人說我賣得特別貴，是嗎？東西是一樣的嗎？市面上很多種類的糕點，你喜歡去哪裡買你就去哪裡買對嗎？你喜歡去吃便宜的你就去。」
「有人一條10塊，有人一斤340元、300元、240元、260元，跟我有關係嗎？跟我沒關係對吧？」游勝綸強調「我也覺得賓士保持捷很貴、帝王蟹很貴，但我有能力時我可能會買，能力沒那麼好，有車開就好不是嗎？希望以後不要再傳給我看，我做好自己該做的事情。」而貼文也獲得許多人認同表示：「人紅是非多！涼糕哥加油！」