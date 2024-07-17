《棒棒堂》男星分手小9歲正妹女友！心情低落「現在是前女友了」
37歲男星小祿（劉祿存）從節目《模范棒棒堂》發跡，2021年時認愛小9歲女友唯瑄，沒想到近來他在節目《小姐不熙娣》中透露兩人已分手4個月，突如其來的爆料，讓主持人小S嚇壞，而小祿也表示兩人之間是和平分手，沒有第三者。
記者李欣容／台北報導
小祿2021年公開戀情，過去也曾帶女友一起上節目，他分享因為外型不是女友喜歡的型，經歷了一段辛苦的追求期，後來女友被他的誠懇打動，才答應交往，但去年底兩人就已傳出情變，經紀人也表示，「的確在冷靜期。」由於相差9歲，價值觀不同，跨年時小祿還獨自跟朋友小酌。
沒想到近日小祿在《小姐不熙娣》中證實已經分手4個月，當小S問他，「女友呢？」他苦笑表示，「現在是前女友了。」嚇壞眾人。小祿坦言是想法上有落差，兩人之間沒有第三者，他也沒有偷吃，是和平分手，但心情還是滿低落的。
唯瑄曾控訴小祿聽不懂她的暗示，之前打疫苗燒到39度，小祿當時在直播，過去即便就算在直播，小祿都還是會用電腦回她訊息，但當天剛好有穿著清涼的女來賓，唯瑄就直接私訊他，希望他回復，結果小祿回，「妳吃藥趕快睡覺。」讓她覺得被冷落了，小祿也解釋，不是不回應，是真的希望她早點休息。