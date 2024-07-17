川普質疑是否保衛台灣 台積電盤後ADR跌！台股早盤摔140多點
美股四大指數昨（16）日齊漲，其中道瓊大漲742點，與標普同創歷史新高。不過，美國前總統川普接受彭博商業周刊專訪，質疑美國是否應保衛台灣，隨後台積電ADR盤後交易應聲下跌1.3%。台北股市今（17）日開低走低，早盤跌逾140點，下殺來到23814點，跌幅0.5%，權值王台積電也跌15元，來到1035元，跌幅1.8%。
記者許家禎／台北報導
美股道瓊指數昨日上漲742.76點，漲幅1.85%，收40954.48點；那斯達克指數上漲36.77點，漲幅0.2%，收18509.34點；費城半導體指數上漲26.32點，漲幅0.46%，收5804.03點；標普500指數上漲35.98點，漲幅0.64%，收5667.2點。
而美股科技股與半導體股昨日漲跌互見，特斯拉漲1.5%、高通漲0.7%、輝達跌1.6%、超微跌1.2%、台積電ADR漲0.4%。不過，美國前總統川普接受彭博商業周刊專訪，質疑美國是否應保衛台灣，隨後台積電ADR盤後交易應聲下跌1.3%，台股今日表現也受到影響。
台股早盤跌逾140點，下殺來到23814點，跌幅0.5%，權值王台積電也跌15元，來到1035元，跌幅1.8%。聯發科在平盤附近震盪、鴻海小漲。盤面上營建股表現強勁，電器電纜也不俗。另外，觀光餐旅也部分點火。