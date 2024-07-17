台灣平價buffet老饕「暗藏1間」！飽到吐450元瘋了：老闆根本虧錢

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貼文曝光後，不少老饕紛紛回應「不...這是我的私房口袋名單啊，不會以後要吃訂不到位了TAT」、「這間真的超級誇張...450元不收服務費超級佛心」、「我第一次去也被嚇到，隨便吃就回本了」、「這間真的超級好吃，長輩都愛不釋手」、「老闆根本瘋了，這種水準450元可以賺錢嗎？」、「450元有鴨肉、鵝肉還有腸粉跟一堆港點，真的隨便吃都回本。」
港龘港式飲茶全台僅三間！老饕私藏口袋被挖出爆紅
而老饕口中的這間「港龘港式飲茶」自助百匯全台目前只有三間分店，全部都位於桃園，已經是在地許多內行人都知道的高CP值buffet餐廳，餐廳主打的是港式餐飲吃到飽，不過除了眾多知名港點之外，還是有台派的熱炒可以享用，像是蒸鱸魚、獅子頭、花枝炒芹菜、炒飯通通都是菜色之一。
然而該間「港龘自助百匯」最值得注意的是，收費標準平日午餐晚餐450元、假日午餐晚餐500元，而且通通不用服務費，對比現在許多buffet餐廳動輒上千元以上，港龘自助百匯的價位實屬令人驚艷！至於很多人會問說，港「龘」到底應該怎麼念？其實就是音同「踏」，有龍飛之貌的意思。
港龘港式飲茶已漲過價CP值仍逆天！真實開箱心得曝光
《NOWnews》記者也曾與友人3年前一起到「港龘港式飲茶」用餐，當時候的價位比現在更誇張，平日午餐只要380元就能吃到飽，讓同行友人也非常好奇老闆到底有沒有賺錢。而記者實際吃過發現，港龘飲茶百會雖然食材不是最頂級，但東西選擇種類非常多，不輸給其他高檔的buffet餐廳，甚至贏過以複合式經營的我家牛排以及貴族世家的自助吧。
印象深刻的菜色有其「蒸鱸魚」，調味以及魚肉都非常嫩；「腸粉」也相當不錯，以外面夜市售價都要70元起跳，隨便吃兩條就賺翻；港點「芋泥球」、「馬蹄條」口感都非常不錯；在蒸餃以及燒賣部分就相比較為普通，烤鴨則是剁肉處理不是片鴨，骨頭會稍微多一些，但整體來說還是值得回訪的店家，只不過因為僅在桃園有分店，因此一直沒機會再朝聖！下回要去桃園遊玩的民眾，不坊可以到「港龘港式飲茶」吃吃看什麼叫高CP值餐廳哦！
🟡港龘港式飲茶
📍分店：長庚店、中壢店、桃園店
📍收費：平日午餐晚餐450元/假日午餐晚餐500元
根據官網介紹，以上價格不另外收服務費且不提供刷卡服務；85歲以上憑敬老價只要300元；孩童身高140公分以下酌收200元；身高110公分以下酌收100元清潔費；140公分以成人計價。