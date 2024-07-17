泰國酒店爆六死毒殺案！同房第七人動向成謎 警方追查唯一生還者
泰國曼谷市中心拉查阿帕森區（Ratchaprasong）的一間知名的頂級酒店在昨（16）日晚間發生6人離奇死亡的命案，警方到案後發現6名外籍人士均無外傷，疑似氰化物毒殺身亡，動機則推測是商業糾紛或邪教，由於訂房時有7人一起登記入住，目前警方正在極力追查唯一生還者。
國際中心賴正琳／綜合報導
《BBC》報導，16日晚間曼谷的君悅酒店（Grand Hyatt）發生一起離奇命案，警方到場後確認有3男3女身亡，5人陳屍在房間內，1人躺在房間外。死者皆為越南籍，但其中有1男1女還擁有美國的雙重國籍。
警方表示，案發現場沒有打鬥的痕跡，初步調查認為這是一起有預謀的毒殺事件，死者生前都有飲用茶或飲料的跡象，懷疑可能是氰化物中毒，不過確切死因還有待法醫進行屍檢。
由於俄羅斯能源部長Sergey Tsivilev今天（17日）正巧要到該酒店參加會議，這起毒殺案也引起泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）關注，下令相關單位徹查。
根據泰國警察局，警方表示，死者下榻時不只訂一間房間，分別在5樓和7樓均有訂房，並且退房時間還不是同一天，總共登記7個人入住，但現場僅有6人死亡，且其中一人疑似為訪客（非入住者），讓整起事件更加撲朔迷離。