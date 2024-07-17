川普批搶美國晶片生意　台積電法說前跌出10日線、大摩推3情境

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川普一席話，使台積電16日ADR在盤後交易應聲下跌1.3%。今日股價也走弱，早盤跌幅擴大，跌20元，來到1035元，跌幅1.89%。而台積電法說會前，也有外資與專家搶先釋出報告與看法，像是資深半導體產業評論家陸行臉書就發文表示，台積電明年資本支出將衝高，估明年資本開支落在346-395億美元區間，還說「只要2025資本開支維持在35~40%的營收，都是好事，不會影響年增配息」。
另外，摩根士丹利證券（大摩）也釋出「3大情境」來預設台積電之後股價。情境一：發生機率20%。估台積電第3季營收季增11%至15%、毛利率53%，全年營收年增26%至29%，晶圓價格上漲。此情境下，台積電股價估將再上漲3%。
情境二：發生機率50%。估第3季營收季增10%、毛利率52%，全年營收年增25%，晶圓價格仍在協商中。如此一來台積電保持穩定的成長與利潤率，預期將激勵股價上漲1%。至於情境三：發生機率30%，估第3季營收季增5%至9%、毛利率51%，全年營收年增21%至24%，晶圓價格上漲面臨挑戰，估計股價將下跌5%。
針對美國川普可能成為變數，台經院產經資料庫總監劉佩真指出，台灣目前為處於AI制高點的地位，台灣半導體地位還算穩固，川普加強「美國製造」的政策力道，確實對台積電或台廠赴美設廠產生不確定因素，但她也相信近幾年美中科技戰，以及地緣政治變化的影響下，台積電市值與產業地位仍不斷竄升，已充分反映台積電的營運韌性，在全球地緣挑戰上，台積電已有相當程度的磨練，市場法人對台積電仍具一定信心。
如今，台積電在晶圓價格調漲上面臨挑戰，客戶會不會買單？但AI半導體需求仍旺，台積電在先進製程代工市場中將保持高市佔率，只是面臨美國總統大選的變數，川普目前聲勢高漲，「美國保護主義」勢必加深，美企受惠，但屆時是否影響台灣供應鏈值得持續關注，也將成為法說會上法人關注焦點。