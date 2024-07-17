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黃仁勳、祖克柏將齊聚「SIGGRAPH 2024」　爐邊對談勾勒AI未來

▲輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳和Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）將於美東時間7月29日下午3時在「SIGGRAPH 2024」電腦繪圖大會上首度公開進行爐邊對談。（圖／輝達提供）
▲輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳和Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）將於美東時間7月29日下午3時在「SIGGRAPH 2024」電腦繪圖大會上首度公開進行爐邊對談。（圖／輝達提供）

財經生活中心/綜合報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳和Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）將於美東時間7月29日下午3時（台灣時間7月30日上午6時）在「SIGGRAPH 2024」電腦繪圖大會上首度公開進行爐邊對談，探討AI和模擬的未來，以及研究在SIGGRAPH中的關鍵作用。

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在此爐邊對談之前，黃仁勳也將與《連線》資深主筆Lauren Goode於美東時間7月29日下午1時30分，進行爐邊對談，聚焦加速運算和生成式AI如何改變製造業等產業，並為創新與成長創造全新機會。這兩場爐邊對談都將在輝達官網上進行現場直播和重播。

自1974年在美國科羅拉多州博爾德（Boulder）首度舉辦以來，SIGGRAPH一直處於創新尖端，此次SIGGRAPH有近100家參展商將展示繪圖技術如何邁向未來，參觀SIGGRAPH創新區的與會者將會看到位於運算和繪圖領域最尖端的新創公司，同時從像黃仁勳這樣產業領袖的見解中，讓與會者看見技術前景。

在SIGGRAPH的創新區內，十幾家新創公司展示他們如何將繪圖技術的創新帶入各個領域，從機器人和製造到自動駕駛汽車和科學研究，其中也包括氣候科學在內。SIGGRAPH創新區的亮點包括Tomorrow.io，該公司利用NVIDIA Earth-2 提供精確的天氣預測，並提供預警系統，幫助組織適應氣候變化。

此外，Looking Glass正在開創全像投影技術，無需頭戴式設備即可實現3D內容體驗。該公司使用輝達RTX 6000 Ada 世代顯示卡和NVIDIA Maxine技術來增強即時音訊、影片和擴增實境效果，從而使這一切成為可能。

製造業新創公司nTop開發了一款使用NVIDIA GPU驅動有向距離場（Signed Distance Fields）的電腦輔助設計工具。該工具使用NVIDIA OptiX渲染引擎和雙向NVIDIA Omniverse LiveLink連接器，實現跨設計和模擬平台的即時、高保真視覺化和協作。

此次SIGGRAPH的與會者還可以探索生成式AI，一種深植於視覺運算的技術，如何重塑專業繪圖領域。產業領袖和開發者將於7月31日齊聚科羅拉多會議中心607室，參加生成式AI日活動，與來自Bria AI、Cuebric、Getty Images、Replikant、Shutterstock 等公司的領導者一起探討視覺效果、動畫和遊戲開發的頂尖解決方案。

大會的演講陣容令人矚目，除了黃仁勳和祖克柏，著名的講者還包括麻省理工學院媒體實驗室的Dava Newman和Soul Machines 的Mark Sagar，他們將深入探討生物工程、設計和數位人的交集。

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