《單身即地獄》男神現身「台灣夜市」放電！挑戰1美食秒露猙獰臉
南韓戀愛實境秀《單身即地獄》每一季播出後總能引起許多話題，在節目播出後也捧紅不少參與節目的帥哥美女，像是第三季的李鎮錫，憑著幽默風趣的個性，再加上擁有精壯黝黑的性感身材，受到大批粉絲的喜愛。而李鎮錫近日在IG上曬出近照，地點竟然是在台灣的夜市，照片曝光後掀起網友高度關注，紛紛留言直呼：「想巧遇」、「好想跟歐巴一起逛夜市。」
記者洪生儒／綜合報導
李鎮錫近日透過IG發文分享自己的生活點滴，並在貼文中寫道：「我想住在這裡，這裡是美食的天堂。」從貼文中可以看到，李鎮錫在高雄的六合夜市大啖美食，桌上擺滿了各式各樣的夜市小吃，他也親自品嚐眼前所有的特色美食。
不過，當李鎮錫吃到臭豆腐的時候，似乎是不習慣臭豆腐的臭味，把臭豆腐放進嘴巴裡面之後露出了猙獰的表情，隔了幾秒之後就馬上拿起啤酒狂喝，同行的友人在一旁看了都笑出來。
李鎮錫的貼文曝光之後，吸引不少台灣粉絲留言表示：「看來臭豆腐歐巴沒辦法接受喔」、「居然敢在夏天來台灣！不怕熱嗎？」、「這個季節來台灣，你是勇者！應該快融化了吧哈哈哈」、「想當歐巴嘴裡的那塊雞排」、「求巧遇啦！好想跟歐巴合照」、「想跟歐巴一起逛夜市」、「歡迎來高雄！我可以當地陪」、「吃臭豆腐的樣子超好笑」、「挑戰臭豆腐太有勇氣了。」