子瑜消失1個月「現身大阪街頭」！蹲路邊被捕捉 粉絲讚：像天使
南韓女團TWICE由娜璉、定延、Momo、Sana、志效、Mina、多賢、彩瑛、子瑜等9人組成，其中台灣成員子瑜因為清純甜美的外型深受許多粉絲喜愛。而近來忙著準備日語專輯《DIVE》的她們工作滿檔，子瑜也已經1個月沒有更新社群平台，終於在昨（16）日一連發出3篇新貼文，看到她除了曬出在演唱會後台的精緻模樣，還有多張深夜在日本大阪街頭散步的照片，不少粉絲看到直喊「現在過去還來得及嗎？」「好像天使墜入人間」。
記者朱祖儀／綜合報導
子瑜昨日在IG一連分享3篇貼文，每篇貼文都有滿滿的照片，其中2篇是在後台的多張照片，只見她頂著精緻的妝容，不時撥弄一頭亮麗的金色長髮，還有穠纖合度的高挑身材，宛如「人間芭比」一般。她還換上不同的打歌服，其中一件白色短版上衣，讓她露出性感鎖骨、豐滿上圍及纖細的小蠻腰，和平時的清純模樣有些不同，變得相當性感。
另外，值得注意的是，其中一則貼文似乎是她工作後，在大阪街頭散步的照片，她換上樸素的T恤和淺色長褲，還隨意綁起頭髮並戴上鴨舌帽，開心地到處拍照，不僅在路邊蹲下，還學起經典地標跑跑人，看起來超級可愛，絲毫沒有疲倦感，仍相當有活力。
不少粉絲看了大讚，「照片拍得真好看」、「哈哈哈哈哈跑跑人好可愛」、「之後前往朝聖的人又會增加了」、「現在趕去道頓崛還來得及嗎」、「好像芭比娃娃」、「子瑜的美麗讓我下巴都掉下來了」、「美到太不真實了吧」、「你終於發新貼文了，期待好久」、「是不是天使跑到人間來玩」。
TWICE將於今（17）日發行日語專輯《DIVE》，專輯封面也在前幾天釋出，看到成員們紛紛換上打歌服，其中周子瑜位在C位，上半身穿著短版的綠色背心，下半身則是透膚設計的薄紗，她頭上還戴著珠寶髮飾，看起來既清純又性感，同樣電暈一大票粉絲，「在C位的子瑜太美了吧」、「被子瑜迷倒了」。