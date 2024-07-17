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子瑜消失1個月「現身大阪街頭」！蹲路邊被捕捉　粉絲讚：像天使

▲子瑜時隔1個月終於更新3篇貼文，只見她深夜蹲坐在大阪街頭的照片，粉絲大讚「看起來像天使」。（圖／子瑜IG）
▲子瑜時隔1個月終於更新3篇貼文，只見她深夜蹲坐在大阪街頭的照片，粉絲大讚「看起來像天使」。（圖／子瑜IG）

記者朱祖儀／綜合報導

南韓女團TWICE由娜璉、定延、Momo、Sana、志效、Mina、多賢、彩瑛、子瑜等9人組成，其中台灣成員子瑜因為清純甜美的外型深受許多粉絲喜愛。而近來忙著準備日語專輯《DIVE》的她們工作滿檔，子瑜也已經1個月沒有更新社群平台，終於在昨（16）日一連發出3篇新貼文，看到她除了曬出在演唱會後台的精緻模樣，還有多張深夜在日本大阪街頭散步的照片，不少粉絲看到直喊「現在過去還來得及嗎？」「好像天使墜入人間」。

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子瑜昨日在IG一連分享3篇貼文，每篇貼文都有滿滿的照片，其中2篇是在後台的多張照片，只見她頂著精緻的妝容，不時撥弄一頭亮麗的金色長髮，還有穠纖合度的高挑身材，宛如「人間芭比」一般。她還換上不同的打歌服，其中一件白色短版上衣，讓她露出性感鎖骨、豐滿上圍及纖細的小蠻腰，和平時的清純模樣有些不同，變得相當性感。

▲子瑜PO出和團員在後台的照片。（圖／子瑜IG）
▲▼子瑜PO出多張後台花絮照片，粉絲大讚金色長髮的她宛如芭比娃娃。（圖／子瑜IG）
▲子瑜PO出後台的花絮照片。（圖／子瑜IG）
另外，值得注意的是，其中一則貼文似乎是她工作後，在大阪街頭散步的照片，她換上樸素的T恤和淺色長褲，還隨意綁起頭髮並戴上鴨舌帽，開心地到處拍照，不僅在路邊蹲下，還學起經典地標跑跑人，看起來超級可愛，絲毫沒有疲倦感，仍相當有活力。

不少粉絲看了大讚，「照片拍得真好看」、「哈哈哈哈哈跑跑人好可愛」、「之後前往朝聖的人又會增加了」、「現在趕去道頓崛還來得及嗎」、「好像芭比娃娃」、「子瑜的美麗讓我下巴都掉下來了」、「美到太不真實了吧」、「你終於發新貼文了，期待好久」、「是不是天使跑到人間來玩」。

▲野生子瑜現身大阪街頭。（圖／子瑜IG）
▲子瑜深夜現身大阪街頭，還模仿起經典地標跑跑人，非常可愛。（圖／子瑜IG）
TWICE將於今（17）日發行日語專輯《DIVE》，專輯封面也在前幾天釋出，看到成員們紛紛換上打歌服，其中周子瑜位在C位，上半身穿著短版的綠色背心，下半身則是透膚設計的薄紗，她頭上還戴著珠寶髮飾，看起來既清純又性感，同樣電暈一大票粉絲，「在C位的子瑜太美了吧」、「被子瑜迷倒了」。

▲TWICE釋出宣傳照，發現子瑜在C位。（圖／jypetwice_japan IG）
▲TWICE釋出宣傳照，發現子瑜在C位，且造型看起來十分魅惑。（圖／jypetwice_japan IG）

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