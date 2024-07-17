搶看新版日圓鈔真面目！4行庫這些據點可兌換　外幣ATM還得再等等

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也因為新版日圓鈔數量不多，加上目前日本當地新版日鈔還沒有完全流通，有些販賣機仍不收新版鈔，銀行表示，民眾換匯時，還是會先提供存貨較多的舊版日圓，若想要換新版鈔，可以詢問看看有沒有現貨。
雖然日圓兌新台幣換匯未再創新低，甚至回升至0.2093元至0.2096元震盪，加上之前換匯頻創新低時，民眾也換了好幾波。根據兆豐銀行統計，截至今年6月底，該行日幣現鈔累計出售金額較去年同期累計增加4成，其中以今年1月與4月成長幅度最為顯著，分別較去年同期成長121%及130%，主要要因適逢旅遊旺季，加上日幣於當月均有明顯跌幅，民眾逢低購入。
也因此，今日到銀行臨櫃換匯的人不多，但在台銀及兆豐銀行搶頭香換到新版鈔的民眾還是興奮，覺得自己很幸運可以拿到熱騰騰的新版日圓鈔，甚至還拿起來聞一聞。只是，現在新版鈔只有在臨櫃才能換得到，想在外幣ATM領新版鈔還得再等等。
兆豐銀行表示，原則上分行獲配新版日幣，並於外幣ATM裝入新版日幣現鈔後，民眾即可提領，只是初期尚無法大量供應新版日幣鈔券，建議民眾如有提領新版日幣之需求，請先洽分行確認。
兆豐銀行目前有配額的包括北區包含國外部、金控總部、忠孝、中山、城中、永和、松南、信義、基隆、土城、板橋、敦化共計12家分行，還有桃竹苗、中南部包含桃園機場、竹科新安、台中、府城及港都共計5家分行，其餘分行若有向國外部訂購日幣，依保全運送時程，最快要等到明天才有新版日鈔。第一銀行及台銀則表示，今日開始會有新版日圓開放給分行領取，但實際的提供狀況還是要看各分行現場運作。
不過，民眾也不用擔心，兆豐銀行表示，依日本央行表示新版日幣發行後，現行日幣版本仍維持有效，新、舊版本的日幣係同時流通使用，客戶在國外旅遊消費都可安心使用，不受影響。
此外，目前4家行庫雖然都有新版日圓鈔票到貨，但民眾臨櫃換匯時，還是會視新、舊版存貨情況提供，銀行表示，應該還是會擔供存量較多以舊版日圓，當然，若民眾想換些新版可以詢問看看有沒有貨。
日本新版紙鈔有面額10000日圓、5000日圓及1000日圓，其中新版10000日圓鈔票人物從思想家福澤諭吉，換成了被稱為「日本資本主義之父」澀澤榮一，圖樣換成了東京車站；新版5000日圓鈔票的人物，也從小說家樋口一葉換成教育家津田梅子，圖樣從換成紫藤花；1000日圓上的人物從醫師野口英世，換成醫學家北里柴三郎，圖樣從富士山換成葛飾北齋繪製的「神奈川沖浪裏」。
新版日圓紙鈔防偽技術也升級，也加入「全像攝影」技術，除傳統人物肖像水印之外，新版鈔票還加入高精細的背景水印，在人物肖像的周圍，採用由細密線條構成的連續圖案作為背景水印，還有3D全像印刷，在光線下傾斜觀察鈔票，可以看到人物肖像呈現出立體旋轉的效果，鈔票上的其他圖案也會隨著觀察角度的不同而發生變化。
同時，新版日幣鈔票採用縱向條紋水印，數量因鈔票面額而異，10000面額為3條、5000面額為2條、1000面額為1條，並有潛像圖案，將鈔票傾斜，正面可看到面額數字，背面則可看到「NIPPON」字樣，還有把鈔票傾斜，可以看到左右兩側呈現出粉紅色的光澤，用放大鏡觀察鈔票，可以看到極其微小且影印機無法複印的「NIPPONGINKO」字樣，在紫外燈照射下，日本央行行長印章和部分圖案會發出光芒。