國際動漫大展湧進13萬人潮！文化局：打造桃園藝文新地標

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主辦單位文化局補充說明，中原文創園區自2023年11月底舉辦「2023桃園文創博覽會」正式啟用以來，已逐步成為桃園文化創意的重要基地，園區結合了桃園的歷史脈絡和城市建設，發展出各種商業型態，強調「地方」與「人文」的結合，中原文創園區為桃園第一座複合型的文創基地，至今已舉辦超過270場活動，吸引超過56萬人次參與，成為桃園的文化新地標。
特別的是，配合本次國際動漫大展推出限量的「光之戰士NFT數位集章活動」集滿限量NFT可以兌換限定版徽章等禮物，還有寶可夢公仔大獎，是運用台灣首個將數位憑證NFT應用於文化觀光場域的「藝遊桃園數位集章平台」，希望透過線上線下結合科技與文化，提供遊客全新的數位體驗。
目前除了桃園國際動漫大展外，「藝遊桃園」平台還有許多豐富多元的數位集章活動在桃園不同的場域中進行，例如：兒童美術館、古蹟景點和文創園區等地，到訪民眾可以透過手機收集數位憑證，並獲得專屬的數位集章和實體文創贈品，將桃園的文化底蘊以數位再活化，讓更多人透過互動體驗認識桃園的美好。
今年桃園國際動漫大展內容活動相當精彩，開展2週以來陸續舉辦動漫熱音演唱會、動漫熱舞夜等都創造了不少人潮，最後週末7月20日舉辦聲優見面會，邀請《名偵探柯南》聲優山口勝平帶來精彩表演，以及「耀眼光芒－COSPLAY偶像見面會」；7月21日則是VTuber動感派對壓軸登場，內容精彩可期。中原文創園區也持續推展文創展演活動與主題市集，不管什麼時候來園區都有精彩的藝文活動和展演。詳細活動報名及資訊，歡迎至「桃園國際動漫大展」及「中原文創園區」臉書查詢。