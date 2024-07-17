台灣牛肉麵店門檻是哪間？眾人「答案」跌破眼鏡：比它難吃可關了

我是廣告 請繼續往下閱讀
貼文曝光後，不少人紛紛回應「你可還別說，三商巧福的牛肉麵真的是想不到吃什麼時會去吃的」、「三商一直以來都是牛肉麵守門員啊！」、「三商巧福一直都是牛肉麵界門檻啊，比它難吃的都可以關了好嗎？」、「踩過幾間比三商難吃的....真的可以不要開了」、「覺得就是70分上下，牛肉麵本來就貴，太難吃的本來就不該生存」、「口味60，加上品質穩定大概80分，一直都是牛肉麵守門員。」
三商巧福牛肉麵賣過40年！被稱是「牛肉麵界守門員」
事實上，三商巧福在台灣已經擁有超過40年的歷史，其前身是創立於1983年的三商速簡餐廳，隔年改為主打牛肉麵的「七七巧福」，後來在1986年更名為「三商巧福」，成為家喻戶曉的牛肉麵連鎖店，雖然後續牛肉麵品牌眾多，但三商巧福憑藉好口味仍然征服老饕的心。
網友之所以稱三商巧福是「牛肉麵界守門員」，原因大致有3種，包括「吃起來不會讓人特別驚艷，但因為價格實惠，許多麵店牛肉麵吃起來不比三商巧福好吃，還賣比較貴貴，三商巧福在評價牛肉麵中有一定地位」；其二則是「品質相對穩定」；其三則是「經常推出優惠折扣，像是常常有99元特價就能吃到熱騰騰牛肉麵。」
三商巧福「隱藏吃法」報你知！老饕最愛這味
而愛吃三商巧福牛肉麵的人可能有些人不知道，三商巧福的湯其實可以免費加，去年底有網友意外發現該秘密時，上網討論引起廣大迴響。除此之外，店內所提供的酸菜也被譽為是「最強本體」，有不少老饕就是衝著三商巧福的酸菜前來，表示：「每次點大碗的，都會加爆酸菜，真的超好吃」、「三商巧福原味牛肉麵是起點，但加了酸菜已經是中繼點。」