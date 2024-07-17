星巴克開抓！公告「座位保留15分鐘」防奧客　不點餐佔位子小心了

台灣牛肉麵店門檻是哪間？眾人「答案」跌破眼鏡：比它難吃可關了

▲台灣的其一經典美食「牛肉麵」是不少老饕日常都非常喜歡的食物，更有許多店家多次入圍米其林美食推薦名單。（圖/Pixabay）
▲台灣的其一經典美食「牛肉麵」是不少老饕日常都非常喜歡的食物，更有許多店家多次入圍米其林美食推薦名單。（圖/Pixabay）

記者張嘉哲/綜合報導

台灣的其一經典美食「牛肉麵」是不少老饕日常都非常喜歡的食物，市面上從平價的牛肉麵店到高檔牛肉麵都有，甚至許多次還入圍米其林美食推薦的名單當中。然而撇開那些高檔的牛肉麵店來說，台灣人所認為「牛肉麵的門檻」到底是哪家？近日就有網友討論「三商巧福是不是牛肉麵界的門檻？」獲得不少人認同。

我是廣告 請繼續往下閱讀
一名網友在PTT貼文指出「之前趁著三商巧福在特價的時候就去買了一碗牛肉麵，簡單來說就是湯底、小白菜、白麵跟牛肉塊，吃完之後大概5分飽，整體來說就是還行，大概60分的位置」；另位網友則說「三商巧福牛肉麵現在只要155元，比外面都賣還便宜，有冷氣吹又有開發票，是不是牛肉麵界的門檻？」

▲饕客認為，三商巧福、Sukiya進駐景美，馬上就能擊敗吉野家。（圖／記者張勵德攝）
▲網友討論「三商巧福」在牛肉麵界定位，不少人都公認是「牛肉麵界守門員」。（圖／記者張勵德攝）
貼文曝光後，不少人紛紛回應「你可還別說，三商巧福的牛肉麵真的是想不到吃什麼時會去吃的」、「三商一直以來都是牛肉麵守門員啊！」、「三商巧福一直都是牛肉麵界門檻啊，比它難吃的都可以關了好嗎？」、「踩過幾間比三商難吃的....真的可以不要開了」、「覺得就是70分上下，牛肉麵本來就貴，太難吃的本來就不該生存」、「口味60，加上品質穩定大概80分，一直都是牛肉麵守門員。」

三商巧福牛肉麵賣過40年！被稱是「牛肉麵界守門員」

事實上，三商巧福在台灣已經擁有超過40年的歷史，其前身是創立於1983年的三商速簡餐廳，隔年改為主打牛肉麵的「七七巧福」，後來在1986年更名為「三商巧福」，成為家喻戶曉的牛肉麵連鎖店，雖然後續牛肉麵品牌眾多，但三商巧福憑藉好口味仍然征服老饕的心。

網友之所以稱三商巧福是「牛肉麵界守門員」，原因大致有3種，包括「吃起來不會讓人特別驚艷，但因為價格實惠，許多麵店牛肉麵吃起來不比三商巧福好吃，還賣比較貴貴，三商巧福在評價牛肉麵中有一定地位」；其二則是「品質相對穩定」；其三則是「經常推出優惠折扣，像是常常有99元特價就能吃到熱騰騰牛肉麵。」

▲三商巧福生日慶！牛肉麵、排骨飯通通百元有找，只要95元。（圖／記者葉政勳攝）
▲三商巧福在台灣已經有超過40年歷史，被網友公認是「牛肉麵界守門員」。（圖／記者葉政勳攝）
三商巧福「隱藏吃法」報你知！老饕最愛這味

而愛吃三商巧福牛肉麵的人可能有些人不知道，三商巧福的湯其實可以免費加，去年底有網友意外發現該秘密時，上網討論引起廣大迴響。除此之外，店內所提供的酸菜也被譽為是「最強本體」，有不少老饕就是衝著三商巧福的酸菜前來，表示：「每次點大碗的，都會加爆酸菜，真的超好吃」、「三商巧福原味牛肉麵是起點，但加了酸菜已經是中繼點。」

▲原PO好奇「三商巧福最強的品項是啥」，貼文一出，答案竟然不是牛肉麵，老饕們紛紛喊1物「酸菜」。（示意圖／記者陳雅雲攝）
▲三商巧福的牛肉麵賣過40個年頭，至今仍屹立不搖，店內提供的免費酸菜更是大批老饕最愛。（示意圖／NOWnews資料照）

台灣平價buffet老饕「暗藏1間」！飽到吐450元瘋了：老闆根本虧錢

可不可、清心福全都輸！台灣手搖飲霸主是它　銷量認了：水準太高

先別管冰棒特價了！全聯60元便當殺進南部　販售門市曝：終於等到

火鍋「最大遺珠品牌」公開！459元老饕飽到吐：水準不輸涮乃葉的

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選