半導體超夯！ETF人氣王是00927 規模與受益人雙增最多
在各數據顯示半導體產業前景看好之下，台灣半導體業也同步受惠，今年來半導體相關族群股價表現強勢，權值雙雄台積電、聯發科更一度寫下歷史新高，不僅帶動台股加權指數也刷下新高，連帶台股半導體ETF也跟著受寵。如7月以來5檔半導體ETF規模同步增，其中以00927群益半導體收益ETF增加31.05億元最多，而在受益人數方面，00927同樣最受歡迎，7月來大增近5306人。
記者許家禎／台北報導
半導體產業在景氣邁入新一輪成長循環，加上AI商機發展也為其增添成長動能下，近期各大半導體相關協會與機構也釋出正向的產業前景預估，根據日前美國半導體產業協會(SIA)統計，5月全球半導體產業銷售額達491億美元，年增19.3%，且今年來全球半導體產業每個月銷售額皆較去年同期成長，世界半導體貿易統計組織(WSTS)預估，2024年全球半導體銷售額可望達6,112億美元，將創新高，年增16%，而國際半導體產業協會(SEMI)的最新報告也看望全球半導體製造設備市場，預期今年銷售總額可望年增3.4%、達1,090億美元，創新高。
趨勢向上，台股半導體ETF也跟著受寵，如7月以來5檔半導體ETF規模同步增，其中以00927群益半導體收益ETF增加31.05億元最多，而在受益人數方面，00927同樣最受歡迎，7月來大增近5306人。外界推測除了半導體趨勢仍看好之外，此次00927公告每股預計配發金額為新台幣0.64元，與前幾次配息紀錄相比，幾乎是呈現季季階梯式上升態勢，因此也在除息日前吸引投資者卡位。
而00927將在7月19日除息，有興趣參與配息的投資人，留意7月18日為最後買進日。群益半導體收益ETF(00927)經理人謝明志指出，有鑒於半導體供需好轉，AI應用與需求回補更提振產業復甦力道，新台灣因擁有完整的半導體聚落，且在AI晶片的製造與封裝為全球重要樞紐，受惠程度高，自晶圓代工、委外封測到設備商雨露均霑，建議投資人不妨透過並重獲利成長性與高息的台股半導體收益ETF來參與，既能完整掌握台灣半導體產業成長機會，還能兼顧收益需求，一舉兩得。