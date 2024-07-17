她曬291元電費帳單！教「省電3絕招」驚呆全場 這動作台電也認證
隨著夏季氣溫升高，不少人開冷氣家中電費也跟著默默飆升。就有一名網友曬出自家6月電費帳單，金額竟只有291元，她表示一天最多只吹7小時冷氣，即使熱到32度也不會再開冷氣，而是靠打開電風扇及窗戶撐過去，平時也會將不使用的電器插頭拔除，藉此省下不少電費。
記者賴禹妡／綜合報導
該名網友日前在臉書社團「爆廢1公社」中發文，她曬出家中6月電費帳單，只見帳單金額顯示僅291元。原PO表示，若是要開冷氣，一天最多只吹7小時，即使房間熱到32度，她也不會再開冷氣，最多打開電風扇及窗戶，「我這樣的金額，每個人都說我很誇張，我問號。」
原PO也曝光其他省電撇步，透露她睡前開冷氣會定時，最少一定能吹到3小時，時間到冷氣就會自動關閉，靠吹電風扇可以撐到起床上班。另外如電視、吹風機、電風扇、手機線等電器，不使用一定會拔插頭，僅保留需要24小時插電的電器，如冰箱、洗衣機、監視器等。
貼文曝光後，不少網友傻眼喊「抄表員應該也會覺得很誇張吧」、「我上一期電費，妳可以繳27期了」、「這有厲害，節能減碳非您莫屬」。不過，也有人吐槽「下一期帳單才是夏季帳單」、「天氣熱就是要開冷氣呀…何必過這麼累」。
待機功能電器要拔插頭！台電也認證省電
事實上，台電就曾在臉書粉專「台電電力粉絲團」中發文指出，針對有「待機功能」的電器而言，像是會顯示時間、關機後還亮著紅燈、或是任何能使用搖控器開關的家電產品，長時間不用時，拔除插頭確實是可以省電。另外，若有常拔除會傷害插頭的疑慮時，可選擇設有獨立開關且超過負載時會自動斷電之延長線。