2因素金價創新高！台銀黃金存摺飆2613元天價　100公克年賺逾3成

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金價逐漸接近歷史高點，挑戰前高氣氛濃厚，買盤流入金市，推升金價一路上行至2433美元。
歐美時段，金價先延續日間漲勢，續漲至2444美元，後因美國公布6月零售銷售與5月持平（高於預估值的減少0.3%），美元指數與美國10年期公債殖利率同步反彈，金市獲利了結賣壓湧現，金價震盪拉回至2429美元，惟買盤逢低積極承接，帶動金價強漲一舉躍過前高2449.89美元後，續漲至2469.59美元，再創歷史新高，最後報價為2468.57美元，較前日最後報價2422.07美元，上漲46.5美元，漲幅1.92%。
不過，今日黃金現貨價格持續飆漲，來到2482美元，台銀黃金存摺也勁揚，今日早盤新台幣計價黃金存摺賣出價衝上2600元，目前最高來到2613元新高，相較近1年低點去年10月6日每公克1873元，若當時買入100公克，現在漲到26萬1300元，現在可賺到7萬4000元，投資報酬率達39.5%。
台銀最新研究報告指出，根據Kitco News報導，多位分析師看好金價走勢，Phillip Streible認為只要金價守在2400美元上方就可以買入；Julia Cordova則認為若支撐價位2,401.4-2,405.6美元有守，其目標價上看2,582.5美元，DavidScutt表示RSI與MACD指標皆發出看漲訊號，短期內逢低買入比逢高賣出更適合。但個別分析師也指出，若金價跌破2,385美元有可能重新陷入盤整，跌破2350美元則應積極止損。
澳盛銀行分析報告也提到，對價格敏感的印度於2024年H1黃金需求雖金價創高但僅削減2%，小於澳盛預估的減少6%，且今年前5個月黃金進口量較去年成長26%，達到230公噸。由於印度正處於經濟擴張時期，隨著鄉村城市化，中產階級增加及撫養率下降等人口結構改變，更高的資本利得及收入成長將增加黃金實體需求，繼續支撐金價。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。