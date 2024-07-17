才否認感情！李多慧被目擊「甜餵200cm經紀人」 曾大方交換口水
啦啦隊女神李多慧來台發展超過一年，從樂天桃猿啦啦隊轉到味全龍啦啦隊改當「小龍女」之後，人氣絲毫沒受影響，她還憑著活潑親民的個性，擄獲大票粉絲的心。而李多慧除了在球場上備受矚目之外，她的私生活也引起許多人關注，因為在2023年時她就被拍到跟身高200公分的韓國經紀人互動很曖昧，不料日前又被目擊在街頭直接上演餵食秀，兩人的實際關係引起各界好奇。
記者洪生儒／綜合報導
李多慧來到台灣發展後，整個星途大開，她也積極朝著全方位的藝人身分邁進，近期也跟同樣是啦啦隊女孩的籃籃、林襄合體，與藝人沈玉琳、張立東、風田一起主持節目，吸引不少粉絲關注。而近日李多慧因為在街上又被目擊到與200公分的韓國工作人員有親密互動，讓她的私生活再度引起話題。
根據《壹蘋新聞網》報導，李多慧某次在錄影的空檔時，頻繁與身邊的200公分韓國工作人員有密切的互動，看到對方走過來馬上露出甜笑，還會親自拿餅乾餵對方吃，男生嚐了餅乾之後看起來也相當甜蜜，兩人之間充滿粉紅泡泡。
其實，這也不是李多慧第一次跟200公分韓國工作人員互相餵食，在2023年時，該男就被目擊到貼心替李多慧剝芒果皮，還跟李多慧你一口、我一口的一起吃芒果，大方交換口水，感覺兩人關係匪淺。而在今年4月時，該男被爆料是李多慧正牌男友，不過她則坦言自己單身，並揭露男方的身分，只是團隊中的一位PD（製作人），認為這個爆料是一個荒唐的謠言。李多慧也表示，目前因為基本上都在台灣，回韓國時間也很短，加上工作太忙了，沒時間談戀愛。