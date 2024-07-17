獨家／台八男星性騷連環爆！批評三圍「誇張對話」曝光本人回應了

才否認感情！李多慧被目擊「甜餵200cm經紀人」　曾大方交換口水

▲才否認感情！李多慧又被目擊「街頭甜餵200cm經紀人」，去年也曾被看到兩人大方交換口水。（圖／李多慧IG）
▲才否認感情！李多慧又被目擊「街頭甜餵200cm經紀人」，去年也曾被看到兩人大方交換口水。（圖／李多慧IG）

記者洪生儒／綜合報導

啦啦隊女神李多慧來台發展超過一年，從樂天桃猿啦啦隊轉到味全龍啦啦隊改當「小龍女」之後，人氣絲毫沒受影響，她還憑著活潑親民的個性，擄獲大票粉絲的心。而李多慧除了在球場上備受矚目之外，她的私生活也引起許多人關注，因為在2023年時她就被拍到跟身高200公分的韓國經紀人互動很曖昧，不料日前又被目擊在街頭直接上演餵食秀，兩人的實際關係引起各界好奇。

我是廣告 請繼續往下閱讀
李多慧來到台灣發展後，整個星途大開，她也積極朝著全方位的藝人身分邁進，近期也跟同樣是啦啦隊女孩的籃籃、林襄合體，與藝人沈玉琳、張立東、風田一起主持節目，吸引不少粉絲關注。而近日李多慧因為在街上又被目擊到與200公分的韓國工作人員有親密互動，讓她的私生活再度引起話題。

▲啦啦隊女神李多慧來台發展超過一年，從樂天桃猿啦啦隊轉到味全龍啦啦隊改當「小龍女」之後，人氣絲毫沒受影響，她還憑著活潑親民的個性，擄獲大票粉絲的心。（圖／李多慧IG）
▲啦啦隊女神李多慧來台發展超過一年，從樂天桃猿啦啦隊轉到味全龍啦啦隊改當「小龍女」之後，人氣絲毫沒受影響，她還憑著活潑親民的個性，擄獲大票粉絲的心。（圖／李多慧IG）
根據《壹蘋新聞網》報導，李多慧某次在錄影的空檔時，頻繁與身邊的200公分韓國工作人員有密切的互動，看到對方走過來馬上露出甜笑，還會親自拿餅乾餵對方吃，男生嚐了餅乾之後看起來也相當甜蜜，兩人之間充滿粉紅泡泡。

其實，這也不是李多慧第一次跟200公分韓國工作人員互相餵食，在2023年時，該男就被目擊到貼心替李多慧剝芒果皮，還跟李多慧你一口、我一口的一起吃芒果，大方交換口水，感覺兩人關係匪淺。而在今年4月時，該男被爆料是李多慧正牌男友，不過她則坦言自己單身，並揭露男方的身分，只是團隊中的一位PD（製作人），認為這個爆料是一個荒唐的謠言。李多慧也表示，目前因為基本上都在台灣，回韓國時間也很短，加上工作太忙了，沒時間談戀愛。

▲李多慧除了在球場上備受矚目之外，她的私生活也引起許多人關注，因為在2023年時她就被拍到跟身高200公分的韓國經紀人互動很曖昧，不料日前又被目擊在街頭直接上演餵食秀。（圖／李多慧IG）
▲李多慧除了在球場上備受矚目之外，她的私生活也引起許多人關注，因為在2023年時她就被拍到跟身高200公分的韓國經紀人互動很曖昧，不料日前又被目擊在街頭直接上演餵食秀。（圖／李多慧IG）
▲在2023年時，200公分的工作人員就被目擊到他替李多慧剝芒果皮，還跟李多慧你一口、我一口的一起吃芒果，大方交換口水。（圖／山G哥IG）
▲在2023年時，身穿白衣服的200公分的男子（右上）就被目擊到他替李多慧（左下）剝芒果皮，還跟李多慧你一口、我一口的一起吃芒果，大方交換口水。（圖／山G哥IG）

籃籃、林襄、李多慧穿制服扭10秒鐘　萬人全陣亡：這廢片看2小時

李多慧親吐來台心路歷程！罕見認了「很挫折」　背後真相令人心疼

李多慧大馬路熱舞！後面小黃車牌沒馬掉　違停紅線被149萬人抓包

李多慧為考照在暴雨中騎車！慘摔畫面曝　落淚喊1句話粉絲心疼了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代