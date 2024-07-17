颱風「下週生成」機率70％！預測路徑出爐 吳德榮：對台灣具威脅
今年到現在，西北太平洋僅有2個颱風生成，進入暑假前期也是靜悄悄，不過下週將有變化了！氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮指出，在台灣東南方海面的熱帶擾動，下週二（7/23）發展成熱帶性低氣壓或輕度颱風的機率，目前皆達70％，且路徑、動向對台灣具威脅性，民眾務必特別留意。
記者張志浩／綜合報導
南海至菲律賓東方海面目前有2個低壓系統發展中，吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，根據歐洲模式最新的50次系集模擬顯示，菲律賓東方海面的熱帶擾動，下週二將穿過菲律賓進入南海，後續發展成熱帶低壓機率為40%，輕度颱風生成的機率為20%，後續往西北朝廣東前進，對台灣無威脅。
不過，台灣東南方海面的另一個熱帶擾動，下週二發展成熱帶低壓或輕颱的機率，皆調高至70％，且動向較具威脅，由於模擬持續調整，應繼續觀察。
氣象署預報員徐仲毅說明，週日（7/21）之後太平洋高壓會逐漸北移、東退，南海至菲律賓東方海面處於大低壓帶，南方發展的系統可能往北移動，下週不排除有颱風生成，不過歐、美模式的預報略有不同，各國預測的路徑和強度也無共識，因此是否有颱風接近台灣，氣象署將持續留意。
近期天氣部分，吳德榮提及，今（17）日吹東南風，恆春半島及台東有局部陣雨，近山區午後有局部短暫陣雨或雷雨，並擴展至部分平地，有局部大雷雨的機率，明（18）日水氣增多，午後對流的範圍擴大、強度增強，應注意局部大雷雨的威脅。
週五、週六（7/19、7/20）水氣略減少，近山區午後有局部短暫陣雨或雷雨，並擴展至部分平地；週日至下週二水氣再增多，午後對流的範圍擴大、強度增強，應注意局部大雷雨的威脅。