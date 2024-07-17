2024大稻埕煙火今晚8點登場！300秒煙花在家看 5直播平台懶人包
2024大稻埕夏日節今（17）日登場，活動會一直持續到8月10日，地點在大稻埕碼頭（延平河濱公園3-5號水門）舉辦，將連續三週於每週三晚上8時於大稻埕碼頭施放300秒主題煙火秀，最後一週的週六8月10日七夕情人節，將施放長達480秒的「戀曲140」煙火秀。下班來不及趕到現場，《NOWnews》整理直播頻道，在家就能叫外送看煙火。
記者周淑萍/綜合報導
今年大稻埕煙火秀從今（17）天開始，預計施放日期為，7月17日(三)、7月24日(三)、7月31日(三)連續三週，每週三晚上8點在大稻埕碼頭施放300秒主題煙火秀，包括「躍動臺北」、「光耀稻埕」及「臺北星夜」。最後8月10日適逢七夕情人節，最終場將施放長達480秒的「戀曲140」煙火秀，且擴大煙火施放面寬至700公尺以上，更為呼應臺北建城140週年，特別設計「Taipei 140」 飛字煙火。
🟡觀賞煙火最佳最佳角度
今年大稻埕煙火施放主要在大稻埕3號、5號碼頭登場，因此水門周圍將可以感受到近距離的震撼視覺饗宴。鄰近大稻埕碼頭的台北橋河面上空、延平河濱公園、對岸的忠孝碼頭三重沿岸堤防，以及迪化運動公園、北門廣場等都會是不錯的觀賞煙火的景點。
🟡2024大稻埕煙火直播頻道
如果來不及親臨大稻埕煙火秀的現場，其實也能在家看直播，透過台北觀光即時影像YouTube頻道，有提供大稻埕碼頭的4K影像直播，其他相關平台預計也會有直播。
📍大稻埕碼頭4K即時影像直播
📍臺北市政府 Youtube
📍台北旅遊網 Facebook
📍Humans of Taipei 我是台北人 Facebook
📍三立新聞網直播室