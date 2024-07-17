關西機場天花板「驚見有眼蘑菇」她傻眼！眾笑揭真相：一堆人放生
「請問這是蘑菇嗎？」一名網友近日前往日本大阪旅遊，沒想到她竟在關西機場看到，天花板長出一個長眼睛的蘑菇，畫面曝光立即引起熱議。不少網友解釋，由於當地有知名樂園「環球影城」，不少遊客購買樂園氣球後，依規定無法帶上飛機，因此「原地放生」，還有人曬出關西機場天花板全是各種可愛氣球的照片，讓網友見狀忍不住笑出來。
記者賴禹妡／綜合報導
一名網友昨（16）日在Threads上發文，她表示在日本大阪關西機場的天花板，發現一個長眼睛的蘑菇，利用手機相機拉近一看，才知道是《瑪利歐》遊戲中的角色奇諾比奧，讓她忍不住好奇問「可是前後只有這裡有～好想知道為什麼。」
貼文曝光後，立刻有內行網友解答真相，「環球影城特產，因為不能帶上飛機，所以很多人在機場放生」、「應該是環球影城賣的氣球破掉，裡面的蘑菇飛上去」。還有人曬出羽田機場的米奇氣球，讓網友全笑喊「機場天花板真的會卡各種氣球！」
而根據長榮航空、台灣虎航等航空公司明確指出行李規範，「充氣類物品包括球類之運動用品或氣球等，欲作為手提或託運行李運送時，皆須事先洩氣，避免因飛行中氣壓的變化影響飛航安全」，提醒旅客記得別把氣球帶上飛機。