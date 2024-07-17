《超偶》冠軍慘變一片歌手！11年前曾唱紅荒唐超可惜　最後身影曝

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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「我知道荒唐妹TAT！都不知道跑去哪了」、「陳詩妤心口的微光超級好聽.....後來就再也沒出過歌了」、「以前真的超喜歡陳詩妤，還會把她比賽的歌記錄起來，像是荒唐、單身潛逃、她說等等，她翻唱的所有歌真的是代表我的一個青春」、「2014去過她的迷你演唱會，真是好懷念她」、「感覺回到普通人生活了，應該是人生規劃吧，這個歌聲真的太可惜了。」
陳詩妤11年前獲封「荒唐妹」！逆轉勇奪《超偶8》冠軍！
事實上，陳詩妤當年在參加《超偶8》時，第一集就以A-Lin的「荒唐」一鳴驚人，後段以一個漂亮的轉音獲得評審青睞，更征服觀眾的耳朵，還獲得「荒唐妹」的稱號，隨後在每次的歌唱比賽當中，都獲得非常不錯的分數挺進冠軍賽，被音樂人陳子鴻欽點有佳。
不過其實在比賽當中，陳詩妤一直都有勁敵，就是人稱「江大哥」的江筱柔，同樣具備超高實力的江筱柔在總冠軍賽一路以些微差距領先，陳詩妤在第三輪比賽時演唱孫燕姿的「神奇」，結果因為忘詞只拿下132分，卻在最後以張惠妹一首「排山倒海」拿下144分的高分，最後逆轉江筱柔奪得《超偶8》的冠軍。
音樂人陳子鴻讚是天生歌手！陳詩妤成一片歌手超可惜
資深音樂人陳子鴻相中陳詩妤的音樂天份，直接讓陳詩妤獲得馬上發片的機會，陳詩妤在2014年3月奪下冠軍後，在4月就立刻舉辦「個人小型演唱會」，同年6月更是直接發表新歌「心口的微光」，創下《超級偶像》冠軍發片最快紀錄的歌手，不僅如此，該首心口的微光也成為三立戲劇《喜歡一個人》的插曲。
眼看演藝生涯順風順水，也擄獲的大批粉絲，但在發過一張單曲之後，陳詩妤就再也沒有作品，後續一年努力進行活動，直到2015年之後幾乎就再也沒有什麼公開活動。而陳詩妤的社群平台也鮮少更新，最近一次已經是在2020年時更新粉專簡介表示「大家好，我是荒唐妹陳詩妤，我希望能用歌聲，讓世界變美麗」。讓不少粉絲大嘆太可惜，認為這麼好的歌聲不該成為「一片歌手」，希望有天能夠繼續聽到陳詩妤的歌聲展現在眾人面前。