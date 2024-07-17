蕭淑慎遭爆「快掛了」！罹罕病切4器官續命 梁軒安曝最新病況
藝人蕭淑慎在2020年時發現自己罹患了相當罕見的「十二指腸基質瘤」，在體內有8.5公分的腫瘤，所幸在經過開刀之後已經痊癒。不過，近日蕭淑慎的老公梁軒安接連爆出桃色風波，甚至傳出他對女星說「蕭淑慎快掛了」，針對此事梁軒安也親曝蕭淑慎目前的病況，引起關注。
記者洪生儒／綜合報導
蕭淑慎近年來很少公開露面，在前年開刀完之後，她的心情也受到不少影響，本以為自己大病初癒之後會變瘦，沒想到後來反而變胖，加上肚子變得容易呈現「極餓、極飽」的狀態，讓她一時之間不太能適應。
此外，蕭淑慎也透露，自己一開完刀本來是瘦了8、9公斤，沒想到又胖了回來，她也提到自己開刀不僅把十二指腸全都拿掉，連胃也切掉了三分之一，膽跟膽管、胰臟頭則是全都切除了，也因為她是開內視鏡手術，所以在肚子上留下了五個洞，不過她依然樂觀表示：「一個人少了那麼多東西還能活著，真厲害。」
蕭淑慎在手術後的生活也沒有受到太大的影響，如今也已經痊癒，只需要定期回診追蹤身體的狀況，也因為醫生切除的很乾淨，所以目前不需要進行標靶或是化療。不過近日梁軒安爆發桃色風波，傳出一名R女透露，梁軒安曾經告訴她「蕭淑慎快掛了，夫妻兩年沒性生活。」針對此事，梁軒安也回應表示：「完全沒這件事，47歲的蕭淑慎目前病況控制良好，開刀後有定期追蹤，標靶藥物控制病情，維持良好狀態」，並且強調自己會把蕭淑慎照顧好。