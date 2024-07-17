颱風「凱米」要來了？氣象署：下週不排除生成 將北轉靠近台灣
今年第3號颱風「凱米」（Gaemi）下週有機會生成！中央氣象署預報員徐仲毅今（17）日上午指出，台灣南方整片海域處於「大低壓帶」，有熱帶雲簇正在發展，不排除下週生成為「熱帶性低氣壓或颱風」，且隨著太平洋高壓「北抬、東移」，其路徑可能會略微北轉並靠近台灣。
記者張志浩／綜合報導
徐仲毅指出，南海至菲律賓東方海面已經轉為「有利熱帶系統發展」的環境，目前有熱帶擾動、熱帶雲簇醞釀中，不排除進一步發展成熱帶性低氣壓或颱風，是下週台灣天氣的觀測重點。
本週末之後，太平洋高壓位置會往北移動、往東偏移，由於熱帶性低氣壓或颱風會沿著高壓邊緣移動，因此目前位於台灣東南方的熱帶擾動，可能在吸收溫暖的海水能量後增強、路徑出現北轉，向台灣靠近，不過實際路徑仍要要視當下環境而定，目前只能說有潛在的威脅。
不過較能確定的是，週日至下週二（7/21至7/23）台灣環境轉偏南風，原本在台灣南方雲系北移，南部及東南部全天都不定時有雨勢，午後中部以北、東半部也有雷陣雨，降雨範圍遍佈全台，是否會有更劇烈的天氣現象，就看颱風是否生成影響，氣象署將持續觀察。
本週天氣部分，徐仲毅提醒，高溫炎熱仍續注意，至少持續到週六，各地高溫普遍達攝氏33至36度，大台北有攝氏38度的極端高溫，午後雷陣雨週六之前主要集中在「山區、桃園以北和嘉義以南」，週日高壓北抬之後，南方雲系漸北移，降雨擴大，週末有安排外出活動要記得準備雨備。