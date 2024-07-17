替奧運選手加油！7-11咖啡買一送一「搭聰明買法」：比半價更便宜
迎接國際體壇盛事盛大開幕，7-11自7月24日起至28日，門市購買大杯精品馥芮白買1送1，還有英式紅茶、冰胭脂紅茶珍珠歐蕾買2送1等，活動期間一招讓你折上折，憑icash 2.0、icash Pay、OPEN錢包等上述三種支付方式，全額支付滿222元立折22元，滿999元立折110元，單筆最高立折上限550元，相當於低於半價爽喝咖啡。
記者鍾怡婷/綜合報導
🟡7-ELEVEN
📍7月24日至7月28日
◾大杯精品馥芮白買一送一，原價120元、特價60元
◾CITY TEA英式紅茶買二送一，原價35元、特價23元
◾特大冰胭脂紅茶珍珠歐蕾買二送一，原價75元、特價50元
◾波蜜元氣美茶-亮妍紅烏龍500ml買一送一，原價35元、特價18元
◾農心辛辣白菜風味杯麵買二送一，原價49元、特價25元
◾冰戀雪捲冰淇淋-牛奶風味買二送一，原價40元、特價20元
◾越南HISandHERS腰果買二送一，原價129元、特價65元
◾栗庵甘栗仁120g買二送一，原價59元、特價30元
🟡折上折聰明買法
自7月24日至7月28日，7-11全台門市推出祭出「替選手加油滿額立折」活動，到門市購買指定CITY系列飲品、冷藏飲料、常溫飲料、泡麵、零食、糖果、冷凍品、冰品、啤酒、健美保健、甜點、寵物等12大類別指定商品，憑icash 2.0、icash Pay、OPEN錢包 單筆全額支付滿222元立折22元，滿999元立折110元，單筆最高立折上限550元。
舉例來說：
大杯精品馥芮白買1送1，一次購買2組，共計4杯，原價240元、特價218元，單杯原價120元、特價54.5元，約4.5折
大杯精品馥芮白買1送1，一次購買9組，共計18杯，原價1080元、特價970元，單杯原價120元、特價53.8元，約4.4折
建議可禮貌詢問店員是否可寄杯，就可以天天爽喝半價以下的咖啡，而「精品馥芮白」是一種源自於紐澳地區，近年在歐美咖啡圈風靡的義式咖啡品項。與拿鐵咖啡相比，「馥芮白」使用了更多的濃縮咖啡，因此更適合喜歡濃郁風味，又想嚐試滑順奶香的咖啡愛好者。
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