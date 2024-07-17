4類常見降血脂藥　「斯他汀」配葡萄柚、紅麴、燕麥可致不良反應

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食藥署指出，常見的4類降血脂口服藥品，包括斯他汀（Statins）類藥品、膽酸結合樹脂、纖維酸鹽衍生物、菸鹼酸。
一、斯他汀（Statins）類藥品：常用藥品成分有Atorvastatin、Rosuva-statin、Lovastatin、Pravastatin、Simvastatin、Fluvastatin及Pitavastatin等，透過抑制肝細胞合成膽固醇，進而降低膽固醇含量，這是效果最強的降血脂藥品，也是最常開立的處方藥，可能且常見副作用包含肌肉疼痛、頭痛、疲倦等。
二、膽酸結合樹脂：常用藥品成分有Cholestyramine、Colestipol等，作用是在小腸吸收膽酸，能讓肝臟持續使用膽固醇製造膽酸，減少血中膽固醇含量，可能且常見副作用包括腸胃不適、便祕等。
三、纖維酸鹽衍生物：常用藥品成分有Bezafibrate、Ciprofibrate、Clofibrate、Fenofibrate、Gemfibrozil等，透過活化特定酵素以降低血中三酸甘油脂以及膽固醇濃度，可能且常見副作用包括腸胃不適、肝功能指數上升等。
四、菸鹼酸：常用藥品成分為Acipimox，可以減少周邊脂肪分解，降低血中膽固醇以及三酸甘油脂濃度，可能常見副作用包括臉潮紅、紅疹等。
食藥署提醒，在這之中，斯他汀（Statins）類藥品可能由於食物交互作用，導致嚴重藥品不良反應，例如葡萄柚將會抑制Statins的代謝，使得藥品血中濃度增高，紅麴也與Statins結構相似，可能提高副作用的發生率，燕麥則會降低Statins吸收影響治療效果等。
食藥署說明，民眾一旦開始服用降血脂藥品，務必定期回診評估血脂控制情形以及服藥狀況，若有發生藥品所致副作用，就要及時就醫
食藥署表示，民眾即使膽固醇、三酸甘油脂等血脂數值達標，亦勿隨意停藥，因為膽固醇濃度不隨短期用藥就會下降，反而可能造成血中膽固醇上升、增加心血管疾病風險，也請大家依據醫師指示服藥，並與醫師、藥師密切討論任何服藥問題，共同邁向健康生活。