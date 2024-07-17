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4類常見降血脂藥　「斯他汀」配葡萄柚、紅麴、燕麥可致不良反應

▲許多民眾藉由藥物延緩健康危機，衛福部食藥署公布4類常見口服降血脂藥、副作用。（示意圖／Pixabay）
▲許多民眾藉由藥物延緩健康危機，衛福部食藥署公布4類常見口服降血脂藥、副作用。（示意圖／Pixabay）

記者林則澄／台北報導

過高的膽固醇、三酸甘油酯正是慢性疾病的風險因子，許多民眾透過藥物控制治療，就是為了避免走上不歸路。衛福部食藥署整理4類常見降血脂口服藥品，其中斯他汀（Statins）類藥品則要盡量避免混食葡萄柚、紅麴、燕麥，以免產生嚴重不良反應。

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食藥署指出，過高的膽固醇、三酸甘油酯可致心臟血管疾病，包括心肌梗塞、中風、腎衰竭等，另據現行國際高血脂治療指引建議，民眾想要降低血脂，除須調整生活習慣，包括增加運動、低鈉飲食以及戒菸，必要的時候仍須使用藥品作為控制血脂手段。

食藥署指出，常見的4類降血脂口服藥品，包括斯他汀（Statins）類藥品、膽酸結合樹脂、纖維酸鹽衍生物、菸鹼酸。

▲常用口服降血脂藥，包括斯他汀（Statins）類藥品、膽酸結合樹脂、纖維酸鹽衍生物、菸鹼酸。（圖／食藥署提供）
▲常用口服降血脂藥，包括斯他汀（Statins）類藥品、膽酸結合樹脂、纖維酸鹽衍生物、菸鹼酸。（圖／食藥署提供）
一、斯他汀（Statins）類藥品：常用藥品成分有Atorvastatin、Rosuva-statin、Lovastatin、Pravastatin、Simvastatin、Fluvastatin及Pitavastatin等，透過抑制肝細胞合成膽固醇，進而降低膽固醇含量，這是效果最強的降血脂藥品，也是最常開立的處方藥，可能且常見副作用包含肌肉疼痛、頭痛、疲倦等。

二、膽酸結合樹脂：常用藥品成分有Cholestyramine、Colestipol等，作用是在小腸吸收膽酸，能讓肝臟持續使用膽固醇製造膽酸，減少血中膽固醇含量，可能且常見副作用包括腸胃不適、便祕等。

三、纖維酸鹽衍生物：常用藥品成分有Bezafibrate、Ciprofibrate、Clofibrate、Fenofibrate、Gemfibrozil等，透過活化特定酵素以降低血中三酸甘油脂以及膽固醇濃度，可能且常見副作用包括腸胃不適、肝功能指數上升等。

四、菸鹼酸：常用藥品成分為Acipimox，可以減少周邊脂肪分解，降低血中膽固醇以及三酸甘油脂濃度，可能常見副作用包括臉潮紅、紅疹等。

▲常見4類口服降血脂藥的副作用，包括疲倦、腸胃不適、紅疹等。（圖／食藥署提供）
▲常見4類口服降血脂藥的副作用，包括疲倦、腸胃不適、紅疹等。（圖／食藥署提供）
食藥署提醒，在這之中，斯他汀（Statins）類藥品可能由於食物交互作用，導致嚴重藥品不良反應，例如葡萄柚將會抑制Statins的代謝，使得藥品血中濃度增高，紅麴也與Statins結構相似，可能提高副作用的發生率，燕麥則會降低Statins吸收影響治療效果等。

▲斯他汀（Statins）類藥品避免混食葡萄柚、紅麴、燕麥，以免產生不良反應。（圖／食藥署提供）
▲斯他汀（Statins）類藥品避免混食葡萄柚、紅麴、燕麥，以免產生不良反應。（圖／食藥署提供）
食藥署說明，民眾一旦開始服用降血脂藥品，務必定期回診評估血脂控制情形以及服藥狀況，若有發生藥品所致副作用，就要及時就醫

食藥署表示，民眾即使膽固醇、三酸甘油脂等血脂數值達標，亦勿隨意停藥，因為膽固醇濃度不隨短期用藥就會下降，反而可能造成血中膽固醇上升、增加心血管疾病風險，也請大家依據醫師指示服藥，並與醫師、藥師密切討論任何服藥問題，共同邁向健康生活。

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