凍漲學費　開南大學溫暖同學的心

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開南大學林玥秀校長表示，學校以環境永續發展為核心價值。當高低收入家庭之間的差距逐漸擴大，這意味著，低收入家庭更難負擔高等教育的費用，這種不平等，可能影響學生的入學機會和人生發展社會公平性；感謝政府從今年2月起補助私立大學學生每年3.5萬元學雜費，而本校不漲學費及發放助學金，本著給予需要學生最強助力的辦學精神。
蕭君華學務長說，為了不放棄每一個學生，不讓經濟弱勢學生就學的權利與希望，開南大學特別推出「馨光專案」，集合董事會與社會大眾捐款，設計各種助學方案，發揮溫馨的力量，來協助學生順利就學。
「馨光專案」整合了目前政府行政院、教育部與學校的各項助學措施，協助資源傳送到每位需要的同學手裡。像是112學年度本專案特別編列了新臺幣477萬元的助學金，發揮「開南馨光」的精神，讓學生都能安心就學。
除了學習上的助學金，比起新聞報導上許多學校設有昂貴的汽機車停車費，開大廣闊校園停車場的汽車證一學年才3000元（250元一個月），機車證一學年500元，而優惠舒適的住宿環境，價格更是平易近人，讓住宿學生與大量國際學生交流、學習和成長。
高等教育的「可接近性」是一個重要議題，包含學術學習、社團活力、學費負擔，以及生活住宿的開銷。思考如何提供更多的經濟援助，以幫助那些經濟困難的學生，開南大學努力實踐在北桃園的教育使命。
開大目前更以「獨立招生」方式選才，提供高中高職生更多選擇，選擇開大，就是選擇人生的競爭力。