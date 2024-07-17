全家中元福箱悄開賣！三款399元開箱全明細：送三麗鷗毛巾、美式

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🟡歡樂版，售價399元，以下組合隨機出貨
◾內容物組合一：卡辣姆久厚切洋芋片66g、樂事海苔口味洋芋片59.5g、可樂果原味72g、孔雀香酥脆香魚60g、蝦味先原味80g、奧利奧香草捲心酥54g、小熊餅巧克力口味37g、珍珍魷魚絲27g、原汁珍味牛肉麵、維力炸醬麵XL加量版、原萃綠茶玉露580ml 4入。以上商品隨機包含11至14個
◾內容物組合二：卡辣姆久平切洋芋片66g、樂事瑞士香濃起司洋芋片59.5g、Mini可樂果50g、蝦味先原味80g、卡迪那牛排卡大包58g、小熊餅草莓口味37g、日清奶油三明治136g、珍珍戲院口魷魚21g、原汁珍味爌肉麵、維力炸醬麵XL加量版、原萃綠茶玉露580ml 4入。
◾內容物組合三：波的多濃厚蚵仔煎洋芋片59.5g、樂事經典原味洋芋片59.5g、德州薯條卡大包70g、浪味仙田園蔬菜風味48g、寶卡卡薯堡原味47g、小熊餅巧克力口味37g、鱈魚香絲大包51g、天香川味牛肉麵、炒泡麵爆香三杯風味、原萃綠茶玉露580ml 4入
每箱皆有三麗鷗明星毛巾、抽價值百萬黃金機會。
🟡家戶版，售價399元，以下組合隨機出貨
◾內容物組合一：自然顏蔬菜蘇打餅大包120g、麥香紅茶300ml、可樂果古早味超值包188g、三好米600g、大茂黑瓜170g、甘醇醬油500ml、奧利多水碳酸飲料585ml、家常麵條300g、精緻肉燥湯麵5入裝
◾內容物組合二：自然顏紫菜蘇打餅大包120g、麥香奶茶300ml、可樂果古早味超值包188g、三好米600g、大土豆麵筋170g、排骨雞麵、家常麵條300g、黑松茶花綠茶580ml、龜甲萬甘醇醬油500ml
每箱皆有三麗鷗明星毛巾、抽價值百萬黃金機會。
🟡素食版，售價399元
◾內容物組合一：青檸享清新口味洋芋片59.5g、卡辣姆久厚切洋芋片66g、可樂果酷辣口味72g、自然美味海鹽風味洋芋片49g、乖乖奶油椰子52g、奧利奧香草夾心餅乾119.6g、大土豆麵筋170g、野菜多風味麵85g、隨緣椎茸口味55g、素飄香當歸枸杞風味麵、冷泡茶朝露綠茶585ml
每箱皆有單品美式兌換券、三麗鷗明星毛巾、抽價值百萬黃金機會。
此外，買以上三款福箱加49元可以換購三麗鷗編織購物袋，加99元可換購三麗鷗明星變臉公仔，數量有限，實際庫存依店舖為主。
此外，中元節愛買量販獨家販售「白沙屯媽中元平安箱」，7月3日起至8月11日限定販售，每組售價888元起，民眾訂購後，賣場會偕同宮廟於農曆7月17日舉辦中元贊普法會，法會結束再將普品宅配到府給消費者，或捐贈給社福團體勵馨基金會
做公益，幫助弱勢婦幼。
量販獨家白沙屯媽中元平安箱可透過實體門市客服中心、各店LINE團購群組和愛買線上購物搶先預購，平安箱內含平安米、油、醬油、餅乾、泡麵等14樣普品，還有具有除穢淨化功能的抹草皂，前1000名使用HAPPY GO PAY購買白沙屯媽中元平安箱加贈HAPPY GO點數100點，每人限贈1份。