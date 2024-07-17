冼迪琦涼水祭嗨到比基尼濕透！1部位「不科學」 粉絲驚：怎做的
中信兄弟在上週末推出了「涼水祭」的主題活動，啦啦隊女孩們都換上清涼的主題造型現身應援，其中被稱為「峮峮接班人」的啦啦隊員冼迪琦，也在社群上分享當天拍下的清涼美照，精緻的臉蛋搭配甜美的笑容，讓大批粉絲們看了都深深著迷，不過冼迪琦的「1部位」意外掀起網友熱烈討論。
記者洪生儒／綜合報導
中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成員之一的冼迪琦，從香港來到台灣發展，在啦啦隊領域表現突出，人氣不斷攀升，甚至還被粉絲們譽為是「峮峮接班人」。而冼迪琦近日在社群上分享自己參加「涼水祭」的活動花絮照，並在貼文中開心寫道：「洲際變成水上樂園啦！有聽說涼水祭是大人小孩都非常期待的主題日，看到大家都玩得好開心喔！安打時的水注噴射畫面好漂亮，好好的用眼睛記錄下來了。」冼迪琦也不忘給粉絲們貼心提醒：「記得回家要好好沖個熱水澡，不要感冒。」
從照片中可以看到，冼迪琦穿著鵝黃色荷葉邊的短版泳裝，外面又搭配一件薄透的白色罩衫，整個人看起來青春活潑又清新可愛，手上拿著大水槍的她，除了玩到全身濕之外，最後還被隊員用水瓢直接把水淋在頭上，畫面相當消暑。不過，冼迪琦在全身濕透後，瀏海依然保持得很好，引起了許多網友的關注。
大票粉絲看到冼迪琦玩水後瀏海依然保持完好，都紛紛留言表示：「怎麼做到還有瀏海的！不可思議」、「小迪的瀏海居然還可以維持！太厲害了啦」、「看大家都玩得很開心，一定很好玩」、「妳的水瓢用法怎麼不太一樣」、「越濕越可愛的小迪」、「你的瀏海是怎麼做的？怎麼這麼多美照」、「小朋友你的瀏海怎麼可以這麼完整。」