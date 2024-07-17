下半年聚焦蘋果光與換機潮　00881擁「權值三王」成熱門標的

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國泰台灣5G+（00881）經理人蘇鼎宇表示，00881追蹤的是「臺灣5G+通訊指數」，精選通訊產業中市值前30大的個股，包含晶片、光通訊設備或傳輸設備等，基金前三大個股像是台積電占比有32%、鴻海有14%、聯發科是11%，皆屬Nvidia的合作夥伴，權值三王佔00881權重超過5成以上，帶動00881的亮眼表現，也因今年報酬優異，下個月即將除息的00881，獲得投資人關注，許多人搶在除息前進場持有，僅上週受益人數即增加4,807人，近一個月（6/14到7/12）亦增加逾1.2萬人，截至7月中，基金規模已有新台幣570億元。
00881基金經理人蘇鼎宇分析，AI題材帶動台股不斷創高，預期第三季可能會有部分拉回震盪整理，但投資人不用過度焦慮，跌也是漲的一部分，台股產業輪動正旺，多頭格局不變，近期還有台積電法說會話題，訂單潮逐步湧現。隨著9月蘋果iPhone 16即將問世，Nvidia的新一代Blackwell GPU和RTX 50系列顯卡也將於秋季推出，皆有助於台股成長動能延續，加上明年AI正式落地到終端面，在手機和筆電換機潮的獲利助攻下，產業獲利會比今年更加樂觀。
至於第三季ETF如何挑選，00881基金經理人蘇鼎宇建議以趨勢市值型為主，趨勢指的是AI半導體產業，市值注意選大不選小，無論是AI手機或AI筆電，較大的受益者都會以產業中的領頭企業為主，大公司才能享受訂單成長和技術領先的優勢，投資人要慎選科技型ETF的成分股，以00881為例，除了有5成的權值三王，其他主要成分股還包括廣達、和碩、緯創、台達電等蘋果概念股，這類負責蘋果手機代工或零件的重要大廠，光看蘋果財報中，近四季毛利率都高達40%以上，就知道這些概念股未來在iPhone換機潮下有多吃香了！
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。