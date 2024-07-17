飾金也現天價！銀樓每錢飆至10030元 有人看好再砸逾10萬買進1兩
國際金價再創新高，飾金行情也現天價，每錢飆破萬元！台北市金銀珠寶公會副理事長、金加家珠寶董事長石文信今（17）日受訪時表示，一開門飾金賣出掛牌價就破萬元，每錢衝上新台幣10030元，預估這兩天就會再出現「拋金潮」。不過，他也透露，也有人持續看好黃金，今日一有資金入帳，就馬上花10萬0030元買進1兩黃金。
記者顏真真／台北報導
在美國聯準會（Fed）9月降息預期升高，加上日前美國前總統川普造勢遇槍擊，國際金價再創新高，來到2480美元，不僅台灣銀行黃金存摺價格勁揚，以新台幣計價黃金存摺賣出價每公克衝破2600元大關，目前最高來到2613元，就連銀行飾金價格也飆漲，每錢賣出價已破萬元，來到10030元新高。
台北市金銀珠寶公會副理事長、金加家珠寶董事長石文信也說，這是意料之內的行情，市場原本就預估會破萬元，結果今日就衝了，也算是水到渠成，他並預估，這兩天可能就會再出現一波「拋金潮」，建議若已放了2、3年，可以先逢高獲利了結。
雖然金價再飆新高，但還是有人看好持續買進。石文信透露，今日一早就有人來買了1兩金塊，大概40多歲，因為剛好有錢進帳，不管漲跌想買來放著，他預估，若3年前買放到現在，大概獲利都有5成以上。
由於美國可望降息，屆時美元也將轉弱，石文信也續看好黃金，自己今年已加碼了2次，一次是2月，另一次在4月，前陣子國際金價急跌破2300美元，也有人來逢低加碼，大手筆買進黃金。
※【NOWnews 今日新聞
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