川普喊台灣應向美國付更多保護費！卓榮泰回應了：願意多付出1事
美國總統候選人川普接受媒體訪問認為台灣應該多付更多錢，換取美國的保護，他還稱台灣搶走晶片生意。對此行政院長卓榮泰今（17）日表示，大家應該也清楚，台美關係近幾年來的狀況非常堅定，維持台海跟印太地區的和平穩定是我們共同責任跟目標，很感謝美國經常多次對台灣各種安全和在國際上發聲的支持，也因為這樣我們更堅定。
記者莊蕙如／台北報導
《彭博商業周刊》資深政治記者庫克（Nancy Cook）透露，槍擊案發生前２天曾專訪川普，川普也曾提及台灣，直言「他們確實100％奪取了我們（美國）的晶片事業，我的意思是，我們有多愚蠢？他們拿走了我們所有的晶片業務。他們非常富有。」
川普認為，台灣應該付給美國保護費， 「我認為我們與保單（Insurance Policy）沒有什麼不同。否則為何要保護台灣？
卓榮泰今回應指出，我們都是國際村一員，對這個區域和平穩定有共同的責任，我們提到穩定加強國防預算，或是恢復義務役的役期和強化社會韌性，都是展現身為國際村一分子的責任，相信只要我們持續展現這樣能力，會得到更多國家支持。
卓榮泰提到，雙方之間過去友好關係，努力維持往好的方向走，雙方之間對於台海印太地區共同的責任，我們願意付出更多的責任，這是保障我們的安全。
卓榮泰也說，美國是民主成熟國家，相信美國人民會做明確選擇，台灣跟美國一直保持良好互動的關係，雖然沒有正式外交，但遠超過其他實質外交國家，對於美國人民選擇尊重祝福，未來雙方在基礎上往好的方向發展。