專訪／網紅經濟搭上AI浪潮！AnyMind總座：讓大家知道台灣的厲害

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公司現有9個自行研發的商務平台，圍繞著商務供應鏈而生，分別是最大化利用數據加速業務成長的AnyAI、電子商務管理平台AnyX、網紅行銷平台AnyTag、用於網站和應用程式全方位平台AnyManager、提供內容優化變現的AnyCreator、物流管理平台AnyLogi、客戶服務體驗平台AnyChat、全方位協助建立和營運網站的AnyShop、用於品牌連結世界各地製造商的AnyFactory，以及提供線上線下媒體行銷管理的AnyDigital。
值得一提的是，網紅經濟當道，AnyMind旗下AnyTag平台搭上AI浪潮，從網紅挑選、活動執行、社群帳戶管理、即時成效追蹤等，提供網紅行銷與社群分析等服務，為客戶挑選最適合品牌專案的網紅人選，秉持著「以數據為本」的理念，實現最有效的網紅行銷。
李佳倩表示，台灣的廠商相比他國，比較願意嘗試各種行銷玩法，投入在網紅行銷的金額也較高，譬如客戶有300萬的行銷預算，其他國家大約僅投注其中的三分之一在網紅圈，台灣廠商投下的金額約可達一半以上，每每AnyMind各國事業體開會時，台灣分公司分享出來的行銷玩法，精彩度也都更勝他國，這是網紅經濟在台灣的商機優勢。
此外，AnyMind發展的業務範圍還包括橫跨多國，協助個人或企業將網路流量變現，台灣團隊也展現有別於其他事業體的多元活力與韌性，不斷在有限的資源裡跳脫框架，嘗試新做法，其他國家的團隊見狀也會紛紛效仿複製。李佳倩讚嘆，台灣人的工作能力跟文化無堅不摧，過往她曾反覆思考，若自己有天能加入一家國際公司，她一定會讓那間公司全部的人知道「台灣人有多屌」，如今台灣事業體為整體企業帶來的盛況，讓她更加堅信自己的想法，「這就是我想要做的事！」
AnyMind近年版圖不斷擴張，今年上半年接連宣布收購印尼電子商務賦能公司DDI，以及馬來西亞電子商務賦能公司Arche Digital，針對台灣分公司未來短中長期的規劃，李佳倩表示，大致上都會跟著集團的方向前進，這兩年集團聚焦的重點在「跨境」，這是網路電商的最後一哩路，也是電商客戶最後的夢。
網路能把東西賣到全世界，說來容易，但過程牽涉到地緣、法規以及產品的適切程度，AnyMind的優勢在於，整體團隊不僅完整，甚至遍及世界各地，比起競業還要赴當地找尋合作夥伴，可能還會遇上文化差異、語言不通的問題導致跨境受阻，AnyMind可直接交由了解當地文化的事業體經手，較能貼近適合當地的投放策略與思維，準確的發展跨境。
如今過度飽和的網紅市場，讓不少人都認為網紅行銷終將泡沫，李佳倩指出，事實上，網紅行銷就是最早以前的「偶像崇拜」，而偶像崇拜這件事不曾消失過，只是會在時代的變革中以不同的形式存在，每個創作者優勢適合的載體與平台不同，然而，在如今的時空背景下，網紅投入大量的時間創作，需仰賴流量與業配支撐，這是粉絲或閱聽人須退一步思考的事，同樣的，網紅本身也必須為產出的內容負責。
曾有個廣告圈的前輩告訴李佳倩，「你們是消費者在看到資訊前的守門員，小朋友、年輕人接收到哪些資訊，你各位都有很大的責任，這些消費者要吃好的東西，還是吃很糟糕的東西，還是根本吃錯東西，你們都有責任去檢視。」這樣的使命感讓李佳倩頓悟，也希望將這樣的觀念帶給團隊，盼能將該提升的專業與該守住的道德尊嚴並進。