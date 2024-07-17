川普遭槍擊！美債殖利率上揚　專家建議「非投等債」因應利率風險

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債市熱度也反映在債券ETF的規模成長上，總計下半年以來基金規模成長幅度前十強，成長幅度都有雙位數以上水準，像是00945B、00789B、00948B、00711B、00750B、00795B、00942B、00725B、00931B、00696B。其中又以凱基美國非投等債00945B成長近70%最為突出。法人觀察，00945B規模能在短短兩周內快速增胖，平均票息率逼近8%，吸引投資人青睞湧入追求債息收益，應是基金規模成長的關鍵因素。
凱基美國非投等債(00945B)基金經理人鄭翰紘表示，上週美國共和黨總統候選人川普發生槍擊事件，為美國政經情勢投下變數，在川普當選將進行減稅、中美貿易戰、導致通膨降溫受阻的市場預期心理下，帶動美國十年期公債殖利率應聲上揚。但長線來看美國經濟體依舊穩健，短線上政經不確定性所帶來的公債殖利率震盪，可以透過聚焦票息收益相對較高的短天期美國非投等債因應利率風險，待美國聯準會9月FOMC利率政策更加明朗，以及美國總統大選變數落幕，再伺機加碼中長天期全球投資等級債，掌握降息行情。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。