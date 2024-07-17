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川普遭槍擊！美債殖利率上揚　專家建議「非投等債」因應利率風險

▲美國前總統川普遭槍擊，在市場預期心理下，帶動美國十年期公債殖利率應聲上揚，專家提出投資因應之道。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國前總統川普遭槍擊，在市場預期心理下，帶動美國十年期公債殖利率應聲上揚，專家提出投資因應之道。（圖／美聯社／達志影像）

記者許家禎／台北報導

美國共和黨總統候選人川普上周發生槍擊事件，全球股市受到「驚嚇」，所幸震盪並沒有非常劇烈。外界認為，若川普當選，屆時將進行企業減稅，但中美貿易戰與通膨可能加劇，對聯準會利率決策帶來不確定性，在市場預期心理下，帶動美國十年期公債殖利率應聲上揚，但專家指出長線來看美國經濟體依舊穩健，短線上政經不確定性所帶來的公債殖利率震盪，建議可以透過聚焦票息收益相對較高的短天期美國非投等債因應利率風險。

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由於市場預期美國聯準會將會在下半年降息，因此市場資金從今年以來源源不絕湧入債市，尤其下半年呈現另一波高峰，從資金流向觀察，7月開始近兩周，債市資金淨流入呈現明顯增溫，包括整體債券基金兩周累積資金淨流入314億美元、投資級債基金兩周累積資金淨流入177億美元，非投資等級債基金也從6月底的小幅淨流出翻正成兩周淨流入13億美元。

債市熱度也反映在債券ETF的規模成長上，總計下半年以來基金規模成長幅度前十強，成長幅度都有雙位數以上水準，像是00945B、00789B、00948B、00711B、00750B、00795B、00942B、00725B、00931B、00696B。其中又以凱基美國非投等債00945B成長近70%最為突出。法人觀察，00945B規模能在短短兩周內快速增胖，平均票息率逼近8%，吸引投資人青睞湧入追求債息收益，應是基金規模成長的關鍵因素。

凱基美國非投等債(00945B)基金經理人鄭翰紘表示，上週美國共和黨總統候選人川普發生槍擊事件，為美國政經情勢投下變數，在川普當選將進行減稅、中美貿易戰、導致通膨降溫受阻的市場預期心理下，帶動美國十年期公債殖利率應聲上揚。但長線來看美國經濟體依舊穩健，短線上政經不確定性所帶來的公債殖利率震盪，可以透過聚焦票息收益相對較高的短天期美國非投等債因應利率風險，待美國聯準會9月FOMC利率政策更加明朗，以及美國總統大選變數落幕，再伺機加碼中長天期全球投資等級債，掌握降息行情。

▲下半年以來債券ETF規模成長前10名（資料來源／CMoney）
▲下半年以來債券ETF規模成長前10名（資料來源／CMoney）
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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