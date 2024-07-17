曝王世堅將進入綠營權力核心！黃暐瀚：從「一人堅系」變成英系了
民進黨7月21日將進行黨職改選，此舉會牽動2026年縣市長選舉布局，蘇系全力延續一席中常委，確保立委蘇巧慧參戰新北市長的可能。另外正國會立委陳亭妃也自行登記參選中執委，要搶攻中常委席次。資深媒體人黃暐瀚表示，如無意外王世堅將在英系的支持下，先當選中執委，再角逐中常委，進入民進黨的權力核心。
記者莊蕙如／台北報導
黃暐瀚今（17）日在廣播節目中專訪民進黨立委王世堅，黃暐瀚表示，從政多年，王世堅還沒當過「中常委」，這個星期天，如無意外，堅哥將在英系的支持下，先當選中執委，再角逐中常委，進入民進黨的權力核心。
黃暐瀚提到，這次民進黨全代會，有39人登記參選「中執委」，第一輪選出30人之後，第二輪再互選十名「中常委」。也就是說，手握三席「中執委」者，有進階「中常委」的機會。這次英系決定挺堅，王世堅成為中常委，往後每週三與黨中席賴清德一起開會，機率非常的高。
黃暐瀚強調，往後堅哥就要從「一人堅系」變成「親英系」了。他說，進入權力核心之後，王世堅的黨內影響力將大大增加，先前曾被點名選「2026台北市長」，王世堅總是笑回吳思瑤、高嘉瑜、莊瑞雄比他更適合，不過選民的喜好度是選將能否更上一層樓的必要條件，兩年後誰的民調高？將會是最後的關鍵。