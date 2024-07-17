開箱／宜蘭礁溪「冠翔泉旅」植癒系溫泉飯店！戶外養生池泡五行湯

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宛如城市綠洲的「冠翔泉旅」，趁疫情期間暫停營業、大規模翻新整修，攜手台灣知名景觀建築師吳書原，打造充滿自然綠意的「植癒系溫泉旅店」，為療癒溫泉融入舒心植栽，在客房浴池前窗台打造戶外溫泉區綠植，選以沉穩的細葉棕竹、琴葉榕為主軸，搭配著孔雀木、蘇鐵、鳳尾蕨等，各式觀葉植物構築每房獨特的景致，也為空間引入陽光綠意、營造渡假氛圍。
還在8樓設有空中花園，種植台灣低海拔景觀植物，台灣赤楠、田代氏石斑木，佐以葉片細密的銀姬小蠟、雪花木及椬梧，簇擁著蜿蜒小道；在夜間欣賞星空電影院時隨風搖擺，更添愜意。
📌戶外溫泉區「舒緩養生池」、漢方「五行湯」！還有「溫泉魚泡腳池」
豐富綠意也蔓延至「冠翔泉旅」戶外溫泉區，先從「溫泉魚泡腳池」開始，體驗原湯與山泉的「舒緩養生池」，最特別的，還有添加漢方精油成分的「五行湯」，添加茉莉成份的「潤泉」，幫助皮膚恢復健康，使人心情愉悅；加入檀香的「鎮泉」鎮靜安神、紓緩身心；「舒泉」透過薰衣草等成分，緩化肌肉痠痛；放有人蔘等藥材的「活泉」提升精力、行氣活血；「嫩泉」含有淡淡香氣的櫻花，溫和調理肌膚。
📌7～23坪Cozy Zone概念5大房型！每房都能泡湯
「冠翔泉旅」擁有7～23坪Cozy Zone概念設計5大房型，「綠境」雙人房、3至4人的「舒境」家庭房、17坪單間最大「樂境」雙人房，而在兩房之間配備起居室的「森境」連通房，還設置沙發或餐桌和陽台泡腳池；最接近天空的「天境」雙人房，更是一走出房門就置身空中花園裡。
房內襯以比利時緹花編織地毯、角落設有休憩空間；部分牆面選用有空氣淨化、除臭殺菌且具環保特性的火山岩漿製成的「白洲土」，搭配大面落地玻璃配以灰色系地壁磚與天然石材的衛浴空間，打造清新沉靜的室內風格。而旅客看不見的地方也頗為用心，為克服鄰近房間可能的異味干擾，為每房配備獨立空調系統VRV搭配空氣清淨機，確保清新舒適。
📌在地植萃「茶籽堂」備品！台灣精品湛盧咖啡、好茶High Tea
「冠翔泉旅」房內備品到飲品都精選台灣品牌傳遞在地色彩，採用精品咖啡品牌「湛盧咖啡」，搭配High Tea 100%無咖啡因、穀香濃郁的台灣蕎麥茶，；洗沐用品則選擇台灣知名植萃品牌「茶籽堂」；為提倡減少一次性備品使用，房內提供玻璃水瓶搭配並於每層樓設置開飲機，落實永續旅遊理念。
📌融入在地元素！從食材餐桌到周邊景點旅遊
曾在冠翔服務逾十年的行政主廚回歸掌舵，融入宜蘭在地當季食材，全日供應現做料理搭配自助餐檯，並規劃有別於業界的彈性餐期，一泊一食享入住隔日早餐，自早晨7點一路供應至下午1點半，即使睡到自然醒、或延遲退房也不會錯過餐點。
「冠翔泉旅」設計周邊景點旅遊，預計有配備司機的小型巴士、並搭配導遊一起出發，到最近車程的「猴洞坑」泡水看景觀；「林美石磐步道」欣賞峽谷與石磐瀑布；適合半天行程的「龍潭湖」，可以散步或租借腳踏車環潭，再到周邊商圈小店享受銅板美食。