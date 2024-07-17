LINE電腦版快更新！過舊版本「8月收不到訊息」 檢查方式看這裡
LINE再度發出通知，針對LINE電腦版系統將於今年8月結束對電腦版「LINE 8.3.0」以下版本的支援服務，屆時如果沒有更新上去，用戶將無法接收LINE的訊息。如果要繼續使用LINE，需要將LINE應用程式更新到至少8.4.0以上版本才能使用。提醒電腦版用戶，LINE 8.4版本是在8個月前推出，如果超過8個月以上沒有更新，務必要更新到最新版本才能繼續使用。
記者周淑萍/綜合報導
台灣民眾對於LINE的黏著度相當高，根據過往官方統計，LINE整體的活躍用戶數高達2100萬人，其中電腦版高達500萬，佔據LINE電腦版全球用戶數的40％，為全球之冠。顯示台灣用戶對LINE電腦版的需求和使用度都很高。LINE日前先是針對Windows 32位元系統用戶發出通知，將在7月24日結束服務，屆時用戶雖然還可以繼續使用LINE，但無法持續升級，新功能都無法使用。
緊接著又再發出通知，這次不只有Windows用戶Mac系統也要留意。官方發出提醒「未滿8.3.0版本的LINE應用程式即將停止提供服務」，LINE將於2024年8月結束對電腦版LINE 8.3.0以下版本的支援服務。結束支援後，用戶將無法透過電腦版LINE 8.3.0以下版本使用LINE的服務。
如果是Windows10、macOS Big Sur 11.0以上版本，要將LINE應用程式更新至8.4.0以上版本。但如果是Windows8.1或是macOS Catalina 10.15.7以下版本由於無法將LINE應用程式更新至8.4.0以上版本，因此無法繼續使用LINE應用程式。
若是要檢查電腦版版本，在主視窗左下角點選「…」（設定），再點選「關於LINE」，就可檢查目前安裝的版本為何。