TPBL／夢想家今夏補強積極！得到2本土明星後場　今再簽下簡偉儒

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夢想家休賽季先和幫助T1台啤雲豹奪冠的蔣淯安簽下5年合約，小安是台灣頂級1號位，擁有出色的得分技巧和投射能力。之後球團又宣布和張宗憲簽下再續前緣，他過往是富邦勇士3連霸功臣，是國內頂尖的運動型後衛，兩人擔綱夢想家主力1、2號，符合目前現代籃球趨勢的後場配置。
夢想家在7月初續約陳振傑、吳家駿、李德威以及盧冠良等眾將，4位球員皆再簽下3年合約，維持球隊短期內陣容深度無虞，再加上今天得到射手簡偉儒，提升場上空間，新賽季表現讓人期待。
簡偉儒簽約夢想家 鎧總：穩定軍心的角色
32歲的簡偉儒，在第12季SBL選秀會上被金酒選中展開職業生涯，並在2015及2016年代表中華男籃出賽，2020年他投入PLG披上富邦勇士戰袍，2022年再度轉戰T1加盟臺南台鋼獵鷹，剛加入獵鷹首季他即成為球隊即戰力，場均攻下10.3分、3.6籃板、2.9助攻，外線命中率將近35%。
夢想家總經理韓駿鎧表示，簡偉儒擁有優異的外線手感，是一位優秀的團隊型球員，非常適合夢想家的風格，「我們看中的除了偉儒穩定的投射能力之外，還有他的高球商與比賽解讀能力，加上他豐富的比賽經驗，能夠幫助我們在關鍵時刻多了一位穩定軍心的角色。」
對於選擇加入夢想家，簡偉儒提到很感謝球團的信任，「夢想家是一支很團結的球隊，除了實力堅強之外，團隊打法也是我很喜歡的風格，最重要的是團隊氣氛、主場氛圍都非常好，陣中也有自己的老隊友簡浩，還有從小就認識但還沒有同隊過的德威，很期待能夠在這裡展開新賽季，和大家一同成長！」談到新球季目標，簡偉儒堅定地表示，「上場就是拚，做好教練的要求，保持企圖心，盡全力發揮自己的能力幫助球隊！」