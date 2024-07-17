大場面！陳金鋒不滿頭部近身球朝王建民吼　板凳清空張育成跟著嗆

TPBL／夢想家今夏補強積極！得到2本土明星後場　今再簽下簡偉儒

▲福爾摩沙夢想家今年休賽季大動作補強計畫，球團今（17）日再宣布簽下前台鋼獵鷹射手簡偉儒，提升場上空間。（圖／T1聯盟提供）
▲福爾摩沙夢想家今年休賽季大動作補強計畫，球團今（17）日再宣布簽下前台鋼獵鷹射手簡偉儒，提升場上空間。（圖／T1聯盟提供）

記者黃建霖/綜合報導

福爾摩沙夢想家今年休賽季大動作補強計畫，球團今（17）日再宣布簽下射手簡偉儒，為球隊後場增添穩定火力。截至目前為止，簽下蔣淯安、張宗憲兩大本土明星後場，並續約陳振傑、吳家駿、李德威以及盧冠良等好手，戰力大升級。

我是廣告 請繼續往下閱讀
夢想家季後補強積極　簽下兩名本土明星後場

夢想家休賽季先和幫助T1台啤雲豹奪冠的蔣淯安簽下5年合約，小安是台灣頂級1號位，擁有出色的得分技巧和投射能力。之後球團又宣布和張宗憲簽下再續前緣，他過往是富邦勇士3連霸功臣，是國內頂尖的運動型後衛，兩人擔綱夢想家主力1、2號，符合目前現代籃球趨勢的後場配置。

夢想家在7月初續約陳振傑、吳家駿、李德威以及盧冠良等眾將，4位球員皆再簽下3年合約，維持球隊短期內陣容深度無虞，再加上今天得到射手簡偉儒，提升場上空間，新賽季表現讓人期待。

▲台啤雲豹後衛蔣淯安幫助球隊拿下T1聯盟總冠軍，今夏轉戰夢想家，簽下五年合約。（圖／T1聯盟提供）
▲台啤雲豹後衛蔣淯安幫助球隊拿下T1聯盟總冠軍，今夏轉戰夢想家，簽下五年合約。（圖／T1聯盟提供）
簡偉儒簽約夢想家　鎧總：穩定軍心的角色

32歲的簡偉儒，在第12季SBL選秀會上被金酒選中展開職業生涯，並在2015及2016年代表中華男籃出賽，2020年他投入PLG披上富邦勇士戰袍，2022年再度轉戰T1加盟臺南台鋼獵鷹，剛加入獵鷹首季他即成為球隊即戰力，場均攻下10.3分、3.6籃板、2.9助攻，外線命中率將近35%。

夢想家總經理韓駿鎧表示，簡偉儒擁有優異的外線手感，是一位優秀的團隊型球員，非常適合夢想家的風格，「我們看中的除了偉儒穩定的投射能力之外，還有他的高球商與比賽解讀能力，加上他豐富的比賽經驗，能夠幫助我們在關鍵時刻多了一位穩定軍心的角色。」

對於選擇加入夢想家，簡偉儒提到很感謝球團的信任，「夢想家是一支很團結的球隊，除了實力堅強之外，團隊打法也是我很喜歡的風格，最重要的是團隊氣氛、主場氛圍都非常好，陣中也有自己的老隊友簡浩，還有從小就認識但還沒有同隊過的德威，很期待能夠在這裡展開新賽季，和大家一同成長！」談到新球季目標，簡偉儒堅定地表示，「上場就是拚，做好教練的要求，保持企圖心，盡全力發揮自己的能力幫助球隊！」

▲福爾摩沙夢想家隊在簽下明星後衛蔣淯安後，持續進行補強動作，今（4）日宣布和陳振傑、吳家駿、李德威、盧冠良共4位本土球員簽下3年合約。（圖／福爾摩沙夢想家隊提供）
▲福爾摩沙夢想家隊在簽下明星後衛蔣淯安後，持續進行補強動作，今（4）日宣布和陳振傑、吳家駿、李德威、盧冠良共4位本土球員簽下3年合約。（圖／福爾摩沙夢想家隊提供）

夢想家不讓了！張宗憲加上蔣淯安合組「台籃史上最強」後衛組合

TPBL選秀7月23日舉辦！戰神拿到狀元籤　攻城獅榜眼、夢想家探花

攻城獅、夢想家、國王出走PLG原因曝　張運智：公平的聯盟要來了

新北國王、夢想家及攻城獅不回PLG選秀？張樹人確認：不會參與

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載