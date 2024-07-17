疑似因金錢糾紛！泰國酒店爆6死毒殺慘案 死者為美國和越南人
泰國曼谷市中心的愛侶灣君悅酒店（Grand Hyatt Erawan hotel）7月16日晚間爆發命案，6名外國人在房間死亡，當中兩人是美國公民，其他人則為越南人。泰國警方於今（17）日開記者會表示，經過泰國中央調查局介入，目前掌握的線索包括一名同房者在逃中，以及死亡時間推測超過24小時。
國際中心賴正琳／綜合報導
《路透社》報導，警方指出，在飲水杯和水容器中發現氰化物，並且對死者親屬的筆錄顯示，他們之間存在債務糾紛，因此警方懷疑兇手的犯案動機也跟金錢糾紛有關。泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）也下令要嚴格調查，避免影響旅客來泰國旅遊的意願。
警方指出，16日下午5點接獲報案，一名酒店員工在酒店5樓的房間內，發現分別為3男、3女的6名死者，而且房間從內部鎖上，估計他們死去至少24小時。現場沒有搶劫、打鬥跡象，警方初步斷定並非自盡，而是有人蓄意謀殺，「我們正在追蹤他們下飛機後的每一步。」
警方在房中發現食物，但仍然用保鮮膜密封，似乎沒有動過。有6個杯子似乎曾被使用，並在杯底發現某種粉末。死者的年齡介於37至56歲，屍體口吐白沫，懷疑涉及氰化物中毒。
警方經初步調查發現，死者一行的預訂為7人入住，分住5個房間，當局正在尋找第7個人。他們部份人的房間在5樓，原定於16日退房；另有人入住7樓，原定於15日退房，但沒有如期退房，不過他們的行李都已經收拾好，警方判定他們在退房前遭遇不測。