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壯壯重現「人間水蜜桃」！一出國就送大福利　泳裝照讓人看到張嘴

▲壯壯出國旅遊放送福利，比基尼照連發，重現「人間水蜜桃」美臀。（圖／壯壯IG）
▲壯壯出國旅遊放送福利，比基尼照連發，重現「人間水蜜桃」美臀。（圖／壯壯IG）

記者楊穎軒／綜合報導

壯壯（沈立心）為樂天桃猿、福爾摩沙夢想家啦啦隊團長，棒籃雙棲的她，超過10年應援經驗加上流利外語，日前加入南韓啦啦隊，為台灣首位「外援」啦啦隊女孩，2022年發行個人首本寫真集《壯見蜜桃》。壯壯昨（16）日在粉專上傳一系列比基尼照片，還重現「人間水蜜桃」翹臀，網友打從心底讚嘆：「身材也太好了吧！」

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趁著休假，壯壯和幾位閨密飛到泰國度假，昨天分享於曼谷某飯店游泳池畔的相片，她戴草帽，穿一套鵝黃色碎花三點式泳裝，分別在躺椅、吧檯等處擺拍，32D、24、36.5好身材一覽無餘，其中一張照片，壯壯以站姿側身入鏡，招牌「精品級蜜桃臀」無所遁形，配上甜膩又無害的笑容，讓人難以招架。

▲壯壯釋出比基尼福利照，重現「歐美凳子臀」。（圖／壯壯IG）
▲▼壯壯釋出比基尼福利照，難得重現「歐美凳子臀」。（圖／壯壯IG）
▲▼壯壯釋出比基尼福利照，重現「歐美凳子臀」。（圖／壯壯IG）
壯壯寫下：「這個補充了滿滿陽光能量的週末！」貼文一發布，湧入大批網友驚嘆：「美拍女神」、「超正的」、「真的是黃色系最佳代言人」、「看到壯壯的PO文也補充了滿滿的陽光能量」、「笑容可掬」、「維他命滿滿」、「好性感」、「黃桃仙子」、「這個屁股有夠厲害」、「完美比例！」

2022年8月，壯壯發行個人首本寫真集，主打傲人「精品級蜜桃臀」，書名就取作《壯見蜜桃》，號稱出道10年最大尺度，父親甚至還一度拒絕讓她出版。壯壯在寫真集中共換20套性感服裝，上山下海取景拍攝騎馬、重機、潛水、衝浪等各式運動，165公分身高，D罩杯美胸一覽無遺，尤其「歐美凳子臀」讓人印象深刻，贏得「人間水蜜桃」美名。

▲▼壯壯身材比例趨近完美，無懈可擊，為不少女性夢寐以求的體態。（圖／壯壯IG）
▲▼壯壯身材比例趨近完美，無懈可擊，為不少女性夢寐以求的健美體態。（圖／壯壯IG）
▲▼壯壯身材比例趨近完美，無懈可擊，為不少女性夢寐以求的健美體態。（圖／壯壯IG）
▲▼壯壯身材比例趨近完美，無懈可擊，為不少女性夢寐以求的健美體態。（圖／壯壯IG）
▲▼壯壯身材比例趨近完美，無懈可擊，為不少女性夢寐以求的健美體態。（圖／壯壯IG）

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