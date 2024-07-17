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TikTok 700萬追蹤童星罹3罕病走了　《死侍》萊恩雷諾斯曾去探望

▲加拿大童星貝拉出生以來罹患多項罕見疾病，但堅強的她始終堅持與病魔對抗，深受感動的《死侍》演員萊恩雷諾斯也曾前去探病。（圖／kylact TikTok、IG）
▲加拿大童星貝拉出生以來罹患多項罕見疾病，但堅強的她始終堅持與病魔對抗，深受感動的《死侍》演員萊恩雷諾斯也曾前去探病。（圖／kylact TikTok、IG）

記者史平旭／綜合報導

在TikTok上擁有超過7百萬粉絲的加拿大童星貝拉（Bella Thomson），由於出生以來始終疾病纏身，年僅10歲的她，小小年紀便成醫院的常客，不過堅強的貝拉堅持與病魔對抗，母親凱拉（Kyla Thomson）也時常在社交平台上分享抗病日記。甚至連「死侍」萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）也深受感動前去探病，只可惜小小年紀的貝拉最終還是不敵疾病重負，於本月14日離世。

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據外媒報導，貝拉出生後便患有侏儒症、巨結腸、嚴重複合型免疫缺乏症3種罕見疾病和其他病症，因此無法與其他小孩一樣度過活蹦亂跳的童年，母親凱拉也為了專心照顧女兒而離職。沒想到，在2021年時紀錄貝拉病況的TikTok竟意外爆紅，飾演漫威英雄片《死侍》的演員萊恩雷諾斯看到後也曾到訪醫院探望貝拉，希望更多人可以關注這位辛苦的小女孩。

▲飾演漫威英雄片《死侍》的好萊塢演員萊恩雷諾斯也曾到訪醫院探望貝拉。（圖／kylact IG）
▲飾演漫威英雄片《死侍》的好萊塢演員萊恩雷諾斯（右一）也曾到訪醫院探望貝拉。（圖／kylact IG）
▲面對疾病纏身的貝拉態度樂觀陽光，常在病床上自娛自樂，母親凱拉也沒想到紀錄就醫生活的TikTok卻意外爆紅。（圖／kylact IG）
▲面對疾病纏身的貝拉態度樂觀陽光，常在病床上自娛自樂，母親凱拉也沒想到紀錄就醫生活的TikTok會意外爆紅。（圖／kylact IG）
可惜年幼的貝拉最終仍不敵病魔，於本月14日逝世，得年10歲。凱拉隨即也在社群平台證實噩耗，表示貝拉已經在自己的懷中平靜離開了。雖然失去女兒的凱拉生活將變得十分困難，但也希望貝拉勇敢對抗疾病的故事能鼓勵到其他一樣為病所苦的孩子們。

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