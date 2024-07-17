配息旺季！4檔台股ETF暫停申購　金管會也注意到這麼解釋

00919配息入帳！他秀截圖「爽領30萬元」靠「見綠就買」持續存股

▲有網友秀出存股買00919，近日配息入帳領到30萬元，直呼「真得很爽啦」。（圖/取自網路）
▲有網友秀出存股買00919，近日配息入帳領到30萬元，直呼「真得很爽啦」。（圖/取自網路）

記者魏妤庭／台北報導

台股ETF受到不少投資人追捧，其中，群益台灣精選高息ETF（00919）7/15迎來第5次配息，有名網友在網路上PO出自己收到配息入帳通知，收到305715元，表示自己已經持有00919一年，當初買的用意就是為了存股跟現金流，看到配息入帳，直呼「心裡就是一個爽字」。該文一出，也讓不少網友紛紛表達羨慕。

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00919第5次配息在7/17發放，以受益人數及張數來計算，平均每位受益人可以拿到7358元，等於平均每個月有2452元配息收入。若與上次配息相比，每位受益人平均每月是2316元息收，本次每月增加136元，成長幅度5.8%。

日前才有網友分享自己收到125069元的股息，並表示自己是第3次領00919的股息，笑說「蠻香的，繼續存股起來」。同時曝光自己本金大約400萬元，引發不少網友討論，笑說「本多就是贏家」、「我只有你的零頭」。

另有名網友昨（16）日在批踢踢以「00919，30萬配息入帳，真的很爽啦」為題，秀出自己領的配息，金額達到305715元，看到入帳金額直說「心裡就是一個爽字」。並提到自己持有00919已1年多，當初買這個標的就是為了存股及現金流，每季有固定配息回來，再穩定投入。

同時，該網友分享自己買00919的策略，「見綠就買是我不變的準則」，持續買進到現在也累積了很龐大的數量，每季維持年化10%，看好配息距離1元也不遠了。

此文一出，引發許多網友羨慕表示，「賺爛了 恭喜」、「有賺錢就是恭喜啊」、「有賺開心就好 績效是跟自己比的」、「請問你缺兒子嗎 可以叫你一聲爸?」、「炫耀文無誤」。並有網友依照領到的配息推論該網友的本金表示，「配30萬要買1千萬才有耶」、「這本金千萬了吧」、「有人算出來，好像買了四百多張」。

但也有網友對拿配息提出不同看法表示，「左手換右手而已 搞不好還要二代健保」、「能夠填息才是真正賺到的錢」、「本金至少1000以上」、「0050這半年的漲幅可以抵你五年的配息」、「貼息在爽什麼？」。

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