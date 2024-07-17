00919配息入帳！他秀截圖「爽領30萬元」靠「見綠就買」持續存股

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日前才有網友分享自己收到125069元的股息，並表示自己是第3次領00919的股息，笑說「蠻香的，繼續存股起來」。同時曝光自己本金大約400萬元，引發不少網友討論，笑說「本多就是贏家」、「我只有你的零頭」。
另有名網友昨（16）日在批踢踢以「00919，30萬配息入帳，真的很爽啦」為題，秀出自己領的配息，金額達到305715元，看到入帳金額直說「心裡就是一個爽字」。並提到自己持有00919已1年多，當初買這個標的就是為了存股及現金流，每季有固定配息回來，再穩定投入。
同時，該網友分享自己買00919的策略，「見綠就買是我不變的準則」，持續買進到現在也累積了很龐大的數量，每季維持年化10%，看好配息距離1元也不遠了。
此文一出，引發許多網友羨慕表示，「賺爛了 恭喜」、「有賺錢就是恭喜啊」、「有賺開心就好 績效是跟自己比的」、「請問你缺兒子嗎 可以叫你一聲爸?」、「炫耀文無誤」。並有網友依照領到的配息推論該網友的本金表示，「配30萬要買1千萬才有耶」、「這本金千萬了吧」、「有人算出來，好像買了四百多張」。
但也有網友對拿配息提出不同看法表示，「左手換右手而已 搞不好還要二代健保」、「能夠填息才是真正賺到的錢」、「本金至少1000以上」、「0050這半年的漲幅可以抵你五年的配息」、「貼息在爽什麼？」。