《新住民基本法》三讀通過　張智倫喊：新住民是台灣的「家人」

我是廣告 請繼續往下閱讀
《新住民基本法》最早於2017年被提出，歷經三屆立法院倡議，終於在第11屆成功立法。張智倫分享，自己在今年2月宣誓就職立委後，即著手研擬提出《新住民基本法》草案，也在6月舉行公聽會，讓新住民團體與政府單位交流意見；後續在各政黨立委不斷要求下，行政院於6月21日提出版本，得以併案審查；再經立法院長韓國瑜與各黨團立委7月2日、7月9日、7月12日密集協商，一步步完善法案內容。
《新住民基本法》三讀條文中，不只婚姻移民、專業人士、技術移民和投資移民，也將新住民子女納入。另內政部應設置新住民事務專責中央三級行政機關，統籌規劃、研究、諮詢、協調、推動、促進新住民就學、就業、培力、關懷協助及多元服務相關事宜；另外，「新住民發展基金管理會」委員組成 ，須納入新住民或新住民子女代表。
三讀條文也明定，直轄市、縣市政府應設「新住民家庭服務中心」，提供家庭、婚姻及育兒等諮詢服務，以及心理與法律諮詢資源轉介；對於新住民家庭子女，政府應提供輔導措施，以協助其適應生活。
張智倫也說，2014年以前，台灣在緬甸沒有設置辦事處，想辦理護照須前往泰國，承受舟車勞頓之苦，前立委張慶忠與立委林德福攜手合作，終於在馬英九政府時期促成「駐緬甸臺北經濟文化辦事處」成立，得以辦理護照、簽證等業務，並提供僑民服務與旅外國人急難救助，造福無數緬甸華僑。
張智倫表示，自己會傳承父親張慶忠的服務精神，持續為緬甸華僑及新住民爭取權益，期望打造友善共融的社會，政府也應栽培新二代和新南向人才，為台灣注入邁向國際的「新動力」。