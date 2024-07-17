一代雕塑大師楊英風「生前畫面」公開！法師女兒淚揭父女感人往事
「雕塑大師」楊英風傳記電影《我父英風》今（17）日舉辦媒體茶敘，監製釋寬謙、導演符昌鋒及製片王亞維教授均出席受訪。本片耗時8年拍攝，記錄下楊英風生前身影，他的女兒釋寬謙法師也分享父女倆感人對話、往事，形容這部電影就像是「她對父親的深情告別」。
記者黃雅琪／台北報導
電影《我父英風》以釋寬謙法師的視角，追憶父親楊英風生前身影，提到當年決定出家時正好適逢農曆新年，她說父親對她的決定沒有干涉，僅說了一句話：「你過年要出家，那我們要怎麼在家過年？」像是將問題丟回去給她，於是最後改成在元宵節後出家：「當時父親也陪著我一起上山。」
導演符昌鋒表示，《我父英風》收錄了釋寬謙法師每日「剃頭」的畫面，當初要拍攝時，花了整整2年才成功說服法師：「剃頭是她每天都要執行的事情，我嘗試打開師傅的世界，這是一種我與她信任感的建立。」釋寬謙法師認為，雖然每天要剃頭是一種日常生活，但這是一件很私密的事情，後來考量曝光後可以讓大眾更接近佛學，才決定公開：「拉近出家人和大眾的距離，犧牲也是可貴的。」
電影《我父英風》上映日在父親節前夕，也勾起不少釋寬謙法師的思親之情，她在片中也坦言：「楊教授的過世，是我人生一個最大的悲哀。」已看過電影數十遍的她，每場都親自到場：「每一次觀看《我父英風》，都是一次我對親情的道別。」《我父英風》8月2日全台上映。