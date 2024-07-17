鳳山車站環狀道交通打結　市府多項安置配套盼牴觸戶搬遷

南市新增1例登革熱境外移入　黃偉哲籲提高警覺加強通報

▲市長黃偉哲今天率市府團隊全力杜絕登革熱疫情，黃偉哲也呼籲民眾提高警覺，務必落實「巡、倒、清、刷」防治基本功，避免讓疫情有擴散的可能性。(圖／台南市政府提供)
▲市長黃偉哲今天率市府團隊全力杜絕登革熱疫情，黃偉哲也呼籲民眾提高警覺，務必落實「巡、倒、清、刷」防治基本功，避免讓疫情有擴散的可能性。(圖／台南市政府提供)

記者郭俊暉／台南報導

東南亞國家登革熱疫情嚴峻，南市政府繼上(6)月祭出自主通報獎勵金外，並啟動「室外預防性化學防治」作業佈署，並動員社區志工加強平時巡檢。市長黃偉哲今(17)日特別率市府團隊全力杜絕登革熱疫情，黃偉哲除強調，對於今年登革熱疫情，不能太過於樂觀外，也呼籲民眾提高警覺，務必落實「巡、倒、清、刷」防治基本功，避免讓疫情有發生與擴散的可能性。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲市長黃偉哲今天率市府團隊全力杜絕登革熱疫情並示範室外清消作業。(圖／台南市政府提供)
▲市長黃偉哲今天率市府團隊全力杜絕登革熱疫情並示範室外清消作業。(圖／台南市政府提供)
登革熱防治中心尤天厚主任表示，典型登革熱之潛伏期約3-14天，通常為4-7天，於發病前1天至發病後5天皆屬高傳染力之病毒血症期，如出現不同型別病毒登革熱交叉感染易形成出血性登革熱，倘不立即就醫治療死亡率可高達20%，錯失登革熱防治黃金期，容易造成社區疫情擴散，千萬不可輕忽；同時，提醒醫療院所務必提高警覺、TOCC問診，且加強疑似個案通報。

臺南市今(17)日新增1例境外移入登革熱病例，累計全市境外移入共11例。該案於7月7日至7月9日與家人前往馬來西亞吉隆坡，14日出現發燒、關節痛、頭痛等不適症狀後便自行服用退燒藥休息，6日前往診所及醫院看診，醫院予以登革熱NS1快篩陽性通報，當日檢驗報告確診登革熱第四型，主要活動地為新營區住家、永康區勝利里及中西區小西門里一帶。

為防範疫情擴散，衛生所已於今天完成居住地和活動地室內緊急噴霧罐化學防治，後續持續加強個案住家及活動地周邊之病媒蚊密度調查、孳生源清除並規劃化學防治作業。

民眾如有前往東南亞國家旅遊，請於出國前做好居家環境積水容器清除、倒置，若長時間在戶外活動時，建議塗抹衛生福利部核可的防蚊藥品或穿著長袖衣褲避免蚊蟲叮咬；返國後14日內，應密切留意自身健康情況，如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痠痛、皮膚出疹等疑似症狀，請儘速就醫並主動告知醫師旅遊史、接觸史。

也籲請第一線醫師對於出現疑似症狀之就診民眾，主動詢問TOCC(旅遊史、職業、接觸史、群聚史)，且適時使用登革熱NS1快篩試劑並通報，以縮短登革熱隱藏期並採取相關防疫行動，避免境外移入病例的病毒於社區中擴散而導致本土病例發生。

夏季氣候常有午後降雨發生，環境易產生積水處，再次提醒民眾如有儲水請加蓋或使用細紗網封口，並定期刷洗儲水容器內壁，做好每週巡視住家戶內外積水容器，將住家、工作地、內外環境盆栽、容器、帆布、屋簷排水槽、防火巷後溝、陽台、地下室及房屋頂樓的積水清除，落實「巡、倒、清、刷」，才可避免病媒蚊孳生及感染登革熱！

韓國主流媒體報導黃偉哲的韓國行　台南知名度大幅提升

退件達49案落實光電嚴審機制　南市府：不再受理小二甲

機車騎士荷包要注意了！這些行為都將開罰

布袋戲迷注意！霹靂盛典演唱會10月登高流　4D沉浸式體驗超震撼

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生