南市新增1例登革熱境外移入　黃偉哲籲提高警覺加強通報

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臺南市今(17)日新增1例境外移入登革熱病例，累計全市境外移入共11例。該案於7月7日至7月9日與家人前往馬來西亞吉隆坡，14日出現發燒、關節痛、頭痛等不適症狀後便自行服用退燒藥休息，6日前往診所及醫院看診，醫院予以登革熱NS1快篩陽性通報，當日檢驗報告確診登革熱第四型，主要活動地為新營區住家、永康區勝利里及中西區小西門里一帶。
為防範疫情擴散，衛生所已於今天完成居住地和活動地室內緊急噴霧罐化學防治，後續持續加強個案住家及活動地周邊之病媒蚊密度調查、孳生源清除並規劃化學防治作業。
民眾如有前往東南亞國家旅遊，請於出國前做好居家環境積水容器清除、倒置，若長時間在戶外活動時，建議塗抹衛生福利部核可的防蚊藥品或穿著長袖衣褲避免蚊蟲叮咬；返國後14日內，應密切留意自身健康情況，如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痠痛、皮膚出疹等疑似症狀，請儘速就醫並主動告知醫師旅遊史、接觸史。
也籲請第一線醫師對於出現疑似症狀之就診民眾，主動詢問TOCC(旅遊史、職業、接觸史、群聚史)，且適時使用登革熱NS1快篩試劑並通報，以縮短登革熱隱藏期並採取相關防疫行動，避免境外移入病例的病毒於社區中擴散而導致本土病例發生。
夏季氣候常有午後降雨發生，環境易產生積水處，再次提醒民眾如有儲水請加蓋或使用細紗網封口，並定期刷洗儲水容器內壁，做好每週巡視住家戶內外積水容器，將住家、工作地、內外環境盆栽、容器、帆布、屋簷排水槽、防火巷後溝、陽台、地下室及房屋頂樓的積水清除，落實「巡、倒、清、刷」，才可避免病媒蚊孳生及感染登革熱！