川普喊台灣應付美保護費！郭正亮曝「賴清德沒招」 揭未來大問題
川普日前接受《彭博商業周刊》專訪時提及，台灣奪走美國100%的晶片生意，認為「台灣應該付給美國保護費」，一番話引起熱議。對此，前立委郭正亮指出，賴清德執政兩個月下來，都還沒有看到大政策，主要成果就是跟對手、北京、在野黨鬥，現在給人感覺就是每個方向在開戰。
記者王德蓉／綜合報導
郭正亮今（17）日在節目《大新聞大爆卦》直言，賴清德上任迄今，主要成果就是跟對手、北京、在野黨鬥，在黨內營造恐懼氛圍，建立「威」的形象，可是卻看不到感召力量以及做事方向，執政到現在尚未提出明確的大政方針，這是未來的大問題。郭正亮說，政治人物不能只有「威」，要有「恩」跟感召力，而現在賴清德給人感覺就是每個方向在開戰。
對於川普的「保護費」說，台灣之後要繼續對美國言聽計從嗎？郭正亮認為，賴清德沒有招，蔡英文執政八年就是一面倒，而賴清德就職演說已把自己攤在北京面前，就是要展現信仰，「當然人家也沒理由要跟你妥協，可是川普執政，雖然表面對北京更嚴厲，但把多邊結盟都拆了、變弱了，對大國來講他可以個別交往，總的利益對他是有利的。」郭正亮指出，前立委蔡正元說的沒錯，加重台灣的國防預算，等於是增加未來跟北京交易的籌碼，因為對川普來講，台灣具有極高的價值，認為目前價碼還不夠。